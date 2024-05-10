Дроны Magura V5 уничтожили российские корабли на $500 миллионов 10.05.2024, 8:14

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В ГУР раскрыли детали спецопераций.

Украина в течение года использования морских дронов Magura V5 нанесла существенный ущерб российскому флоту в Черном море. Устройства, созданные украинскими конструкторами, оказались эффективными против военных кораблей РФ, и их постоянно совершенствуют.

О том, как действуют украинские морские дроны, представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Андрей Юсов рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Юсова, из-за ударов дронов Magura V5 Черноморский флот РФ потерял 500 млн долларов. Он отметил уникальность украинского изобретения, которое помогло обезвредить военные корабли и живую силу противника. Офицер рассказал, что успешные атаки — результат слаженной работы нескольких подразделений Сил обороны: операторов, специалистов ГУР, разведчиков.

«Секрет Magura — в мастерстве украинских производителей, которые создали средство поражения вражеского флота и личного состава, который в тот момент находятся на борту, в сочетании с умениями и мастерством операторов и спецразведчиков. Это сочетание постоянно совершенствуется», — заявил офицер.

Отдельно представитель ГУР отметил работу спецподразделения Group 13. Работая совместно с другими специалистами, они «дают все новые и новые результаты». Он пояснил, что во время последней спецоперации удалось уничтожить новейший российский катер «Мангуст», который начали производить только с 2018 года.

«Данный катер используется пограничными службами, которые принадлежат ФСБ. Они находились в защищенном месте, где им ничего не угрожало. Все препятствия Magura и операторами ГУР МО были преодолены. Соответственно, на 3 млн долларов стало больше морской элитной недвижимости на украинском Черноморском побережье», — подытожил Юсов.