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В товарняке из Бреста нашли контрабандные сигареты почти на $400 тысяч

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  • 14.12.2018, 17:03
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Польские пограничники изъяли контрабанду.

Более 100 тысяч пачек контрабандных сигарет обнаружили польские таможенники в грузовом поезде сообщением Брест — Малашевичи, сообщает Надбужанский отряд пограничной службы Польши.

Сигареты с белорусскими акцизными марками были упакованы в картонные коробки и спрятаны под товаром, который легально ввозился в Евросоюз.

Таможенники насчитали 110 009 пачек контрабандных сигарет. Рыночная стоимость нелегального товара — 1,5 миллиона злотых (395 тысяч долларов).


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