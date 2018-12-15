Трамп: В подготовке встречи с Ким Чен Ыном не стоит торопиться 15.12.2018, 8:51

Дональд Трамп

Американский президент считает, что все должно идти своим чередом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в подготовке встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в будущем годуторопливость неуместна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дональда Трампа, где американский президент оставил соответствующую запись.

"Многие люди спрашивают, как у нас продвигаются дела в переговорах с Северной Кореей. Я всегда говорю в ответ, что мы не торопимся", - написал Трамп.

16 ноября вице-президент США Майк Пенс заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в 2019 году. Во время встречи американский президент будет настаивать на составлении конкретного плана действий Пхеньяна по денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, по итогам которой стороны подписали совместную декларацию о перезагрузке двусторонних отношений и денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, США берут на себя обязательство обеспечить безопасность КНДР. Тем не менее, санкции против Кореи пока остаются в силе.