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В Антарктиде нашли колонию пингвинов возрастом 3000 лет

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  • 15.12.2018, 9:16
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Пингвинов обнаружили по увиденному со спутника пятну.

Колония пингвинов Адели из 1,5 миллиона особей была обнаружена учеными на островах Дангер в Антарктиде с помощью фотографий из космоса, сообщает NASA.

Пингвинов обнаружили по увиденному со спутника пятну от помета (гуано) миллиона птиц, который был необычного розового цвета. Радиоуглеродный анализ гуано показал, что возраст колонии составляет около трех тысяч лет.


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