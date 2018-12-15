Президентом может стать каждый1
- Михаил Ходорковский
- 15.12.2018, 14:46
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Дети есть не только у маршалов, но и у генералов с полковниками.
На днях Владимир Путин рассказал чужим детям и прислушавшейся стране, что президентом может стать каждый.
Но то, что мыслилось мотивационной речью («90 процентов успеха человека зависит от него лично»), в итоге прозвучало байкой лифтера для застрявших в социальном лифте.
И вот почему:
• Владимир Кириенко – первый вице-президент «Ростелекома» (сын первого заместителя руководителя АП Сергея Кириенко)
• Юлия Шойгу – директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ (дочь министра обороны Сергея Шойгу)
• Алексей Рогозин – генеральным директором ОАО «Ил» (сын главы «Роскосмоса», бывшего вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина)
• Сергей Иванов – генеральный директор — председатель правления алмазодобывающей компании «АЛРОСА» (сын спецпредставителя президента РФ, экс-главы президентской администрации Сергея Иванова)
• Дмитрий Патрушев – министр сельского хозяйства РФ (сын секретаря Совета безопасности, экс-главы ФСБ Николая Патрушева)
• Илья Шестаков – руководитель Федерального агентства по рыболовству (сын старинного друга Путина Василия Шестакова)
Как вы понимаете, этот список можно продолжать практически до бесконечности – дети есть не только у маршалов, но и у генералов с полковниками. Учитывая же сроки жизни режима, у них там уже и внуки на подходе. А что вам? Ну, может, хотите макарошек в социальный лифт? Вдруг пролезут…
Михаил Ходорковский, Эхо Москвы