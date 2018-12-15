Президентом может стать каждый 1 Михаил Ходорковский

15.12.2018, 14:46

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МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Дети есть не только у маршалов, но и у генералов с полковниками.

На днях Владимир Путин рассказал чужим детям и прислушавшейся стране, что президентом может стать каждый.

Но то, что мыслилось мотивационной речью («90 процентов успеха человека зависит от него лично»), в итоге прозвучало байкой лифтера для застрявших в социальном лифте.

И вот почему:

• Владимир Кириенко – первый вице-президент «Ростелекома» (сын первого заместителя руководителя АП Сергея Кириенко)

• Юлия Шойгу – директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ (дочь министра обороны Сергея Шойгу)

• Алексей Рогозин – генеральным директором ОАО «Ил» (сын главы «Роскосмоса», бывшего вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина)

• Сергей Иванов – генеральный директор — председатель правления алмазодобывающей компании «АЛРОСА» (сын спецпредставителя президента РФ, экс-главы президентской администрации Сергея Иванова)

• Дмитрий Патрушев – министр сельского хозяйства РФ (сын секретаря Совета безопасности, экс-главы ФСБ Николая Патрушева)

• Илья Шестаков – руководитель Федерального агентства по рыболовству (сын старинного друга Путина Василия Шестакова)

Как вы понимаете, этот список можно продолжать практически до бесконечности – дети есть не только у маршалов, но и у генералов с полковниками. Учитывая же сроки жизни режима, у них там уже и внуки на подходе. А что вам? Ну, может, хотите макарошек в социальный лифт? Вдруг пролезут…

Михаил Ходорковский, Эхо Москвы