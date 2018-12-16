Die Welt: Чем именно занимался Путин в Штази 3 16.12.2018, 12:07

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Все, что удалось узнать о «службе» нынешнего правителя РФ в ГДР.

Что российский президент делал до 1990 года в Дрездене в качестве офицера КГБ, до сих пор точно не выяснено. Но недавно был обнаружен ключ к разгадке этой тайны: служебное удостоверение Путина для доступа в аппарат Штази (служба безопасности ГДР — прим. перев.). Вот что удалось узнать о его службе в ГДР, пишет Die Welt (перевод – inosmi.ru).

Когда речь заходила о «друзьях», то сотрудники Штази становились по стойке «смирно» — вплоть до генералитета службы безопасности ГДР. Потому что «друзьями» там уважительно называли советских товарищей из КГБ (и из службы военной разведки ГРУ). То есть тех, кто в 1947 году создал предтечу министерства государственной безопасности, а затем в течение четырех десятилетий по своему усмотрению направляли деятельность тайной полиции диктатуры СЕПГ.

Недавно служебное удостоверение Владимира Владимировича Путина обнаружили среди документов Дрезденского отделения архива документов Штази. Документ был выписан 31 декабря 1985 года и несколько раз продлевался до конца 1989 года. С этим удостоверением Путин мог заходить в подразделения Штази, и его не имели права останавливать или контролировать. Об этом рассказал Конрад Фельбер (Konrad Felber), руководитель Дрезденского отделения архива документов Штази.

В частности, Путин мог обедать в столовой министерства государственной безопасности. Но удостоверение не означает автоматически, что «Путин работал на Штази», уточнил Фельбер, который в 1989-1990 годах как правозащитник активно участвовал в роспуске службы госбезопасности ГДР и вот уже 20 лет руководит архивом документов Штази в Дрездене.

Существовало формальное распоряжение, согласно которому некоторых офицеров КГБ в ГДР снабжали удостоверениями министерства госбезопасности. В параграфе V Протокола от 29 марта 1978 года, подписанного руководителем Штази Эрихом Мильке (Erich Mielke) и шефом КГБ Юрием Андроповым, говорилось: «Офицеры, осуществляющие связь между представительством КГБ и МГБ ГДР…. для выполнения своих задач… снабжаются служебными документами МГБ ГДР, позволяющими им входить в служебные помещения МГБ ГДР».

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, работавший с 1975 года в КГБ, приехал в 1985 году в ГДР для работы в качестве офицера связи между КГБ и Штази. На первый взгляд это была лишь вспомогательная функция. Но, судя по всему, капитан, а затем майор и подполковник КГБ внушал своим партнерам в спецслужбе ГДР какое-то особое уважение.

До сих пор не выяснено, чем именно занимался Путин в Дрездене. Несколько фрагментарно сохранившихся документов и две служебные записки указывают на то, что Путин играл более важную роль, чем это предполагалось его должностью и формальными служебными обязанностями. Как бы то ни было, он вел себя весьма самоуверенно, в том числе и в общении с офицерами Штази, значительно превосходившими его по званию.

Об этом свидетельствует, например, письмо Путина генерал-майору Хорсту Бёму (Horst Böhm), начальнику дрезденской Штази, от сентября 1989 года. В нем Путин просил Бёма «оказать активную поддержку» в некоем деле — в каком конкретно, не уточнялось. Такое письмо второстепенный агент написать не мог.

В принципе во всех 15 так называемых округах ГДР существовали отделения связи между КГБ и местной службой безопасности. В этом не было ничего необычного для строго иерархически организованной системе власти, которая господствовала в восточном блоке. Офицеры Штази подчинялись «друзьям» в своей деятельности, в которую КГБ мог вмешаться в любой момент.

Помимо этого, советские коллеги действовали в ГДР и самостоятельно, как правило, не ставя об этом в известность госбезопасность ГДР или в крайней случае сообщая ей, что в том или ином деле они разберутся сами. Тайный агент, работающий на «друзей», был для МГБ ГДР сакральной фигурой.

Документы в Москве, которые могли бы пролить свет на деятельность Путина в ГДР, вероятно, давно вычищены — ведь президент вот уже почти 20 лет располагает в России практически неограниченной властью. Есть некоторые указания — но не более того — на то, что Путин руководил в ГДР собственной агентурной сетью.

Точно известно, что Путин был свидетелем, как в начале декабря 1989 года граждане ГДР, в том числе и в Дрездене, захватывали здания Штази или как минимум осаждали отделение связи КГБ на Ангеликаштрассе, находившееся менее чем в 50 метрах от окружного отделения МГБ на Баутценер-штрассе. Путин как раз собирался уничтожить секретные документы, когда возмущенные жители Дрездена снаружи потребовали впустить их внутрь. По его собственным словам, тогдашний подполковник Владимир Путин — ему тогда только исполнилось 37 лет, и выглядел он значительно более щуплым, чем сегодня, — схитрил, прибегнув к типично советской тактике маскировки.

Путин солгал, что он — всего лишь переводчик, хотя на тот момент в действительности был как минимум замом начальника отделения. Демонстранты успокоились и вскоре удалились. Это был не последний, но наверняка один из самых важных опытов, полученных Путиным за годы пребывания в ГДР.

Всплывшее сейчас удостоверение МГБ напоминает о том, что Путин был не просто представителем главенствующего над ГДР Советского Союза, а жестким и, само собой, совершенно циничным офицером секретной службы, получившим соответствующее образование в высшей школе КГБ в Москве. «Другом», которого боялись коллеги в МГБ. Человеком, который мог себе позволить запросто отправиться из своего отделения в расположенный всего в нескольких метрах окружной отдел МГБ, чтобы с кем-то там встретиться или пообедать в столовой.