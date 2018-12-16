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Предприниматели из Ошмян: В 90-е люди были богаче

  • 16.12.2018, 13:19

Белорусы с ностальгией вспоминают времена, когда не было Лукашенко.

Предпринимательница Татьяна открыла точку по продаже косметики в Ошмянах семь лет назад. На дворе был 2011-й — как раз резко обвалился курс доллара. Сначала Татьяна торговала косметикой, но в город пришли крупные дискаунтеры бытовой химии, и ей пришлось сворачиваться, пишет onliner.by.

Она стала торговать женским бельем. Здание торгового центра, где она сейчас находится, предприниматели строили когда-то всем миром. Брали кредиты, которые выплачивают до сих пор, хотя некоторые площади здесь пустуют и поныне.

Фото: onliner.by

— По моим ощущениям, даже в тот кризис 2011 года было получше, чем сейчас. С каждым годом теперь становится все хуже и хуже, — объясняет Татьяна. — Не скажу, что у нас такая жесткая конкуренция… Вопрос больше в доходах людей. Если раньше ошмянки покупали бюстгальтеры и комплекты белья под каждую блузку и платье, то сейчас — один универсальный под все, и носят они его несколько лет.

Почему? Да денег нет. Прошли сокращения: льнозавод закрылся, таможню убрали. Раньше там был очень большой штат, а сейчас — пару человек, как в налоговой и прокуратуре — они стали филиалами. Это сыграло роль. Ну и самое главное — зарплаты упали. Средняя зарплата в Ошмянах — где-то 400 рублей. Ну вот скажите, что на эти деньги при нынешних ценах можно себе купить? Нужно хотя бы 1000 рублей в среднем, чтобы вернулся тот спрос, который был до всех этих кризисов.

Соседка Татьяны Галина бизнесом занимается еще с девяностых. Этот период она вспоминает с ностальгией.

Фото: onliner.by

— В 1990—2000-х годах люди были богаче. У нас здесь народ массово гонял машины из Литвы. У людей были деньги, — говорит Галина. — Зарплаты составляли в среднем где-то $ 300 в эквиваленте. Жены тех, кто гонял авто, шли по магазинам и тратили деньги. А раз они покупали, мы привозили. Это был очень классный круговорот. Я бы сама вернулась туда: там чувствовались деньги, чувствовались заработки. Тогда пойдешь —20 поменяешь — и ты имеешь деньги.

А сейчас? Никто не думал, что такое будет. Казалось, что самый страшный год — это 2011-й. Но нет… Печальная ситуация не только у нас, у продавцов продуктов тоже. У меня родственники работают на нашем продовольственном рынке. Сейчас они вынуждены закрываться на зиму. Пришли «Евроопт» и другие дискаунтеры и выжили мелкий бизнес. На наше население, которое едва дотягивает до 17 тыс., у нас четыре магазина «Евроопт», три «Домашних», «Санта». Какой частник сможет с ними конкурировать?

Надежда у Татьяна и Галины — это работники атомной станции, часть из которых, как надеются предпринимательницы, приедут жить в Ошмяны. Надеются, что до того времени не закроются.

— Вы думаете, в Минске хорошие заработки? У меня сын работает в офисе и зарабатывает 700 рублей, — объясняет Галина. — Рассказывал мне как-то: «В этом месяце идем на обед с начальником, я ему говорю, что если не будет 1000 рублей, то придется увольняться, потому что я не выживаю». Машину заправь, за квартиру заплати, еды купи — и все, ничего не остается. В Минске раньше было намного лучше, чем теперь.


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