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Послы ЕС дали «зеленый свет» экономическим санкциям против РФ

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  • 17.12.2018, 14:08
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Экономическая изоляция Кремля продолжится.

Послы ЕС в понедельник согласовали продление экономических санкций против РФ еще на полгода.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает eurointegration.com.ua.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" продолжению экономических санкций против России еще на полгода", - сообщил журналист. По его словам, об этом решении будет официально объявлено позже на этой неделе.

О сохранении санкций против РФ на прошлой неделе на саммите в Брюсселе договорились лидеры государств-членов ЕС. Политическое решение принято, несмотря на намерение Италии заблокировать его.

Как известно, ранее официальный Рим неоднократно заявлял о намерениях заблокировать продление санкций в прежнем объеме. Ослабление санкционного давления – один из пунктов программы правительства Италии.


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