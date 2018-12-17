«Арсенал» для БАТЭ – будто карма 7 17.12.2018, 17:23

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Фото: Getty Images

Возможно, срастется на этот раз.

Это была главная мелодрама прошлой осени. Почти что семейная. БАТЭ просочился сквозь «Александрию» и попал в групповой раунд Лиги Европы, пишет tribuna.com.

После жеребьевки все замерли в предвкушении: на горизонте замаячил грандиозный сюжет. Среди соперников Борисова оказался «Арсенал» – знаковый клуб для лучшего футболиста в истории Беларуси. В ту пору лучший футболист в истории Беларуси был свободен, особо не знал, чем себя занять, и всерьез подумывал о завершении карьеры. Жеребьевка подсказала Александру Глебу простой, но элегантный план: завершить карьеру не абы где, а на «Эмирейтс» – стадионе, где он когда-то блистал. Для реализации задумки только и надо было, что в четвертый раз вернуться в БАТЭ. Отработанный маневр не сулил сложностей, но все пошло наперекосяк. Вы наверняка помните все события в деталях, поэтому обозначим их совсем коротко:

• Глеб связался с Анатолием Капским и сообщил, что готов играть за БАТЭ даже бесплатно – только бы выйти против «Арсенала» и красиво попрощаться с футболом

• Также он вышел на Александра Ермаковича, тренировавшего команду, и заявил о готовности помогать

• Вскоре с Глебом связался зам Капского Александр Захарченко и сказал, что команда не нуждается в его помощи

• Капский не смог связаться с Глебом из-за обстоятельств, о которых футболист знал, но позже обозначил свою позицию по вопросу: «Очень сожалею и мне больно, но в этой ситуации я – вместе со своими коллегами из БАТЭ»

• Раздосадованный Глеб сказал, что не пойдет на матч БАТЭ – «Арсенал»

Произошедшее бурно обсуждалось, но реальное последствие всего этого только одно: Глеб по-прежнему играет, причем даже в сборную вернулся. Обида на клуб быстро прошла, и в марте 2018-го четвертое возвращение в БАТЭ все-таки состоялось. Олег Дулуб очень хотел видеть Александра в своей команде, и он игрока получил. Большую часть сезона хавбек лечился, но благодаря Борисову все-таки вернулся в Англию, пускай и не на «Эмирейтс». Этой осенью снова-таки в Лиге Европы БАТЭ отбивался от «Челси» на «Стэмфорд Бридж» – многим показалось, что Глеб в том матче выглядел, словно в лучшие годы.

При этом с Алексом против «Челси» у белорусского чемпиона сложилось на порядок лучше, чем без него против «Арсенала». Да, и там, и там проиграны оба матча, но 1:3 и 0:1 смотрятся лучше, чем 2:4 и 0:6.

А что, разве Глеб помог бы БАТЭ против «Арсенала»? Об этом мы еще можем узнать. Жеребьевка плей-офф Лиги Европы-2018/19 подарила такой шанс. У Александра с клубом контракт до конца года, а что потом – непонятно. Часто звучит вопрос о завершении карьеры, но футболист на него отвечает уклончиво, и вообще финиш сезона показал, что играть еще очень даже можно. Судьба подозрительно быстро завела Глеба и БАТЭ на второй круг. Снова «Арсенал», снова «Эмирейтс», снова есть возможность красиво уйти.

Срастется ли сейчас и нужно ли это хоть кому-нибудь?..