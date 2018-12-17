Синоптики: Завтра будет до -12°С 17.12.2018, 18:27

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В западных и центральных районах Беларуси ожидается снег.

18 декабря погоду Беларуси в основном будет определять малоподвижный атмосферный фронт, лишь по востоку республики – область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно, по востоку с прояснениями, пишет Гидромет.

В западных и центральных районах снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -3 -9°С, ночью по востоку при прояснениях до -10..-12°С. Атмосферное давление будет слабо расти.