Топ необычных подарков из Беларуси, которые можно подарить иностранцам на Новый год 1 17.12.2018, 21:05

Интересные вещи, про которые говорят «оригинально и свежо».

The Village Беларусь сделал подборку сувениров, которые можно подарить своим иностранным друзьям. Не банка сгущенки и не клюква в сахаре, про которые и так все знают, а новые, интересные вещицы, про которые говорят «не затасканно, оригинально, свежо».

Футболки для тунеядцев

Магазин одежды и аксессуаров с национальной символикой Symbal.by запустил производство футболок для тунеядцев. В новой коллекции представлены футболки с надписями «Беларускі дармаед», а также с портретом Янки Купалы, со словами «Я нарадзіўся тут», с бело-красно-белым флагом. Две футболки стилизованы под форму ОМОНа: на одной надпись характерными желтыми буквами «ГАМОН», на другой — «Пазіцыя».

Если вы подарите своим иноземным друзьям такую футболку, то у них на родине все непременно захотят узнать, зачем на ней нарисованы вилы. Это что — новое анархистское протестное движение?

Собальник

Собальник – это не опечатка в слове «собутыльник», это смесь из слов «собака» и «спальник». Собальник — это спальник для собак от компании «Самае маё», которая шьет вещи для организации пространства и поддержания порядка дома, в дороге или на природе. В каталоге организации — пеналы, мешки для стирки, дорожные сумки и целая линейка товаров для домашних питомцев.

Фишкой собальника является продуманная выкройка (все же его шил айтишник). Это, по сути, непромокаемый матрас и легкое одеяльце на разъемных молниях — вещь, которая согреет в путешествии не только собаку, но и, при необходимости, ее владельца. Площадь собальника увеличивается вдвое — достаточно присоединить второй матрас и второе одеяльце. За границей ведь все любят собачек — покупайте.

Значки из Минска

Значки, который все школьники собирали в советские годы, переживают новую популярность. И сейчас в ходу значки с актуальными для города и страны явлениями. Про студию Zorka Venera мы уже писали: летом они выпустили прикольные значки с жетоном на метро, банкой сгущенки, автозаком, билиотекой, грильяжем и бутылкой бальзама «Белорусский». Сейчас же в продаже появились значки с изображением летящих над Витебской мужчиной и женщиной по мотивам картины Шагала, корзиночки с кремом из универсама «Центральный», бабушкиных закаток, льва по мотивам рисованных ковров Алены Киш и лихого розового трактора МТЗ.

Путеводитель по Минску

Архитектор Дмитрий Задорин работал над путеводителем по Минску «Minsk. Architectural Guide» и, наконец, этой осенью книги были отпечатаны. Первые экземпляры автор привез в Минск сам, теперь же книгу можно заказать прямо на сайте издательства. Книга на английском языке, и на русский ее переводить пока не планируют. Если вам не совсем понятно, о чем книга, — почитайте подробный рассказ на The Village Беларусь.

Носки Sox Pistols

Если вам не хваатет разнообразия расцветок носков от Mark Formelle, Diwari или Брестского чулочного комбината, то молодая компания Sox Pistols поможет вам раскрасить свои серые будни. «Нам надоело засилие однообразных, банальных, неинтересных и некрасивых носков на прилавках страны! Нас расстраивает засилие серости на улицах наших городов!», — пишут ребята и предлагают несколько вариантов развеселых носков: с лисичками, с ромбиками, с елочками и так далее. Носки продаются в картонных коробках (в каждой — по три пары).

Экосумки Torba Show

Torba Show — это и образовательно-рукотворные встречи, и ручное производство экологичных сумок: полотняных сумок и «торб» для фруктов и орехов. Подобные сумки — их еще называют словом «фруктовки» — выпускают и другие мануфактуры в стране: например, «Экопривычка» из Бобруйска. Можно заказать сумки как без рисунка, так и с картинками велосипедов или просто «в горошек». А кульки Torba Show выпускают трех размеров.

Часы «Мастакі» с дизайном от Мити Писляка

Дизайнер Митя Писляк для Минского часового завода «Луч» недавно разработал коллекцию механических мужских часов «Мастакі». Они изготовлены на базе модели Луч–1801 с латунным корпусом диаметром 37,6 мм, хромовым покрытием и минеральным стеклом. Отличия — в цвете корпуса и ремешка и цвета изображения. Модель с черно-белым человечком уже разобрали — спешите заказать, иностранцы оценят. Кстати, ваши американские друзья могут подметить, что человечек на циферблате смахивает на Трампа, хотя на самом-то деле, по версии художника, Митя изобразил на них типичного белоруса.

Лебеди и аисты от стеклозавода «Неман»

Хрустальные безделушки от именитой фабрики из города мастеров Березовка переживают новую волну популярности: в связи с номинацией фильм нашей соотечественницы Дарьи Жук на «Оскар» подарочный аист или лебедь (а также цапля, рыба, зубр, фламинго, рак, улитка, конь, корова, поросенок, лягушка и т.д.) становятся отличным подарком. Посмотрел фильм — взгляни на статуэтку. Так и хочется воскликнуть: «Как же вы мне все дороги!»

Культурное варенье от Максима Жбанкова

Культуролог и публицист Максим Жбанков не только учит нас, как повысить собственный уровень культуры, но и продает на ярмарках и экофестивалях варенье собственной выработки. Под брендом «Тры моркаўкі» можно купить джем из брусники с острыми приправами, лука с гранатом и черной смородиной, перцев халапеньо и чили, маринованного чернослива с апельсином и кардамоном и так далее.