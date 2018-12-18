Борис Желиба: Cитуация, как перед обвалом рубля в 2011-м 4 18.12.2018, 8:48

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Будущее зарплат белорусов крайне туманно.

В Беларуси значительно выросло число проблемных предприятий по выплате зарплат. Только по данным инспекций Минтруда, в октябре более 230 предприятий задерживали зарплаты или выплачивали меньше «минималки».

При этом даже сами власти вынуждены признать, что все больше белорусов ищут работу за рубежом. Неофициальные цифры говорят о миллионе граждан за границей, министр труда Ирина Костевич «нашла» полмиллиона, не занятых в экономике.

Как можно оценить в свете этих фактов макроэкономическую ситуацию в стране? Что будет дальше происходить с зарплатами белорусов? На вопросы Charter97.org отвечает доктор экономических наук Борис Желиба:

- С зарплатами в Беларуси будущее крайне туманно, как и со всей экономикой. Действительно, слишком много предприятий находятся в таком состоянии, что не могут вовремя выплачивать зарплаты. Это – сигнал о проблемах с выручкой и реализацией продукции. А значит – проблема в качестве продукции и современных технологиях, точнее, в их отсутствии.

Даже официальная статистика констатирует, что «рост» номинальной зарплаты почти в три раза превышает рост производительности труда. То есть, даже при низкой белорусской зарплате есть риски: создается макроэкономический дисбаланс, который у нас уже был в конце 2010 года и привел в 2011 году к очень глубокому финансовому и валютному кризису. Курс белорусского рубля, как мы помним, тогда резко обвалился – почти в три раза.

Возможности белорусской экономики по повышению зарплат на сегодняшний день практически исчерпаны. По некоторым данным, половина гродненских строителей сейчас работает в Польше. Это дает красноречивую оценку ситуации в стране.

Так что следующий год для белорусов будет весьма проблемным.

- Еще проблемнее? Ведь уже сейчас многие вынуждены работать неполную рабочую неделю. Недавно «Минскдрев» перевели на 2-часовый рабочий день – и это после «модернизации». Не напоминает ли вам эта ситуация «лихие 90-е»?

- Почему же нет – конечно, напоминает. Такая ситуация, когда людей переводят на 2-часовый рабочий день – она уже далеко не в первый раз. Это часто используемая уловка со стороны администрации предприятий. Увольнять работников – себе дороже, так как может привлекать внимание контрольных органов. А чтобы статистику не портить, прибегают к такому приему.

Хуже всего – что люди соглашаются работать по 2 часа в день. Ведь иной работы они найти просто не могут и надеются на то, что такая ситуация будет временной. Но как показывает практика, ситуация становится постоянной. В итоге работники попадают в социальный тупик: работают почти за бесплатно, но не могут уволиться из-за того, что других рабочих мест практически нет, особенно в регионах.

- Мы все время говорим: убыточные госпредприятия, убыточный госсектор... Но вот на днях стал известен случай из Волковыска о том, что рабочие предприятия, проданного турецкому инвестору, работают при минусовой температуре и уже два месяца не получают зарплату. Как вы прокомментируете такую «приватизацию»?

- Надо иметь в виду, что сама по себе смена форм собственности не гарантирует эффективной работы предприятия. Особенно это касается Беларуси: то наследие, которое получает новый собственник в виде долгов и кредитов, настолько тяжелое, что не позволяет выйти на прибыльную работу.

Поэтому высоки шансы того, что госпредприятия в результате такой «приватизации» будут попадать в руки недобросовестных собственников. Государство, видя безнадежность таких предприятий и не желая разбираться с их долгами, может продавать предприятия «инвесторам», не особо вникая, что это за собственник, какая у него репутация и опыт работы. Лишь бы с рук сбагрить – и все.

Особенно это касается некрупных предприятий в регионах.

- Лукашенко сказал в 1994-м – «я запущу заводы». Что можно сказать на сегодняшний день о состоянии белорусских предприятий?

- Моментом истины для белорусской экономики стал 2010 год и последовавший за ним кризис. Именно тогда проявилось то, что многое в стране базируется на устаревшем советском наследии.

Предприятия использовали тот задел, особенно по технике и технологиям, который был сделан еще в советское время. 2010 год стал «холодным душем» для руководства страны: вдруг оказалось, что времена поменялись, а советский задел давно проеден.

Оказалось, система Лукашенко забуксовала. Вся «модернизация», которая делалась властями, оказалась неэффективной. Потому что не было сделано главного – модернизации производственных отношений. Они являются устаревшими уже в течение 25 лет. Это стало главной ошибкой, которая сейчас проявляет себя со все большей силой.