Цены на нефть рухнули 1 18.12.2018, 8:42

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Падение котировок отражает скепсис рынка по отношению к новой сделке ОПЕК.

В понедельник вечером на торгах на лондонской бирже ICE фьючерсы на нефть Brent с поставкой в феврале 2019 года за два часа подешевели на $1, а за день — более чем на $2. Так, максимум на торгах в понедельник был зафиксирован в 15:00 по Минску — $61,19. С тех пор цена Brent падала, к 20:45 мск достигнув $59,91, а в 23:30 — $58,86, сообщает РБК.

Как следует из данных биржи, торги в понедельник начались на отметке в $60,42 за баррель (предыдущий торговый день закрылся при $60,28). Дневное падение составило более 2%.

WTI за день потеряла более $1,7 и торгуется на отметке в $49,76 при цене открытия в $51,55. При этом днем также был непродолжительный период, когда эта марка дорожала (на пике — $52,12 около 15:00 по Минску).

Падение котировок отражает скепсис рынка по отношению к новой сделке ОПЕК по сокращению добычи, пояснил Bloomberg аналитик компании Raymond James & Associates Павел Молчанов.

Обычно государствам, входящим в состав Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), нужно около полутора месяцев, чтобы изменить уровень добычи. Сверх того, Саудовская Аравия, крупнейший производитель картеля, испытывает давление со стороны США: президент Дональд Трамп выступает против сокращения уровня добычи.

Договоренность о сокращении добычи ОПЕК и не входящим в организацию добытчикам, среди которых есть и Россия, удалось согласовать 7 декабря. Совокупно страны согласились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. Россия в рамках этой сделки снизит уровень добычи на 228 тыс. баррелей в сутки.