Вратарь «Витебска» Андрей Щербаков погиб в автокатастрофе вместе с супругой и ребенком 6 18.12.2018, 10:28

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Автомобиль занесло на встречную полосу.

Голкипер "Витебска" Андрей Щербаков погиб в автокатастрофе, сообщает pressball.by.

Вместе с 27-летним футболистом погибли его супруга и ребенок.

Как сообщает официальный сайт УВД Витебского облисполкома, авария произошла 17 декабря около семи вечера. Легковой автомобиль Kia на 543-м километре трассы М1 занесло. Машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с эвакуатором Mercedes. Все погибшие — из Kia. Сообщается, что в машине ехала семья: муж с женой и двое детей. Взрослые, а также их шестилетний сын погибли на месте. Второй ребенок, которого везли в детском автокресле, выжил. Сейчас он в больнице. Гибель Андрея Щербакова подтвердила пресс-служба "Витебска".