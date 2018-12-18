В Минске снегопад и 9-балльные пробки 5 18.12.2018, 11:29

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Фото: Александр Ружечка / onliner.by

Сегодня утром в Минске напряженная обстановка на дорогах.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», в столице 9-балльные пробки. Ситуацию осложняет снегопад, пишет onliner.by. Снегоуборочная техника работает, однако на то, чтобы очистить проезжую часть, требуется время.

Пробки — 9 баллов

По состоянию на 9:00 на дорогах столицы 9-балльные пробки. Такую информацию дает сервис «Яндекс.Карты». Движение затруднено на нескольких участках МКАД, в том числе: на внешнем кольце от улицы Громова до съезда на трассу Р23 (Минск — Микашевичи), на внешнем кольце от улицы Гинтовта до съезда на трассу М3 (Минск — Витебск), на внутреннем кольце от улицы Притыцкого до улицы Тимирязева. Кроме того, заторы наблюдаются и в центральной части города: на проспекте Победителей (в районе перекрестка с проспектом Машерова), на проспекте Независимости (от улицы Московской до улицы Свердлова и от площади Победы до улицы Ленина), на проспекте Дзержинского и улице Немиге, на проспекте Пушкина, улице Орловской, а также на улице Козлова.

Работа общественного транспорта

Текущая обстановка на дорогах сказывается на работе общественного транспорта в столице. На некоторых маршрутах он ходит со значительным отклонением от графика.

В «Минсктрансе», в частности, сообщили, что в 8:03 произошла остановка движения троллейбусов маршрутов №12, 36, 40, 53 на проспекте Дзержинского в направлении проспекта Жукова. Причина — дорожно-транспортное происшествие с участием стороннего транспорта.

— Движение троллейбусов маршрутов №12, 40, 53 было организовано до площади Мясникова; №36 — по улицам Могилевской, Толстого, Московской, Железнодорожной, — рассказали в «Минсктрансе».

В 8:33, по официальной информации, движение было восстановлено.

Читатели сообщают о том, что не смогли воспользоваться общественным транспортом сегодня утром. Многим пришлось идти пешком несколько остановок, чтобы не застрять в пробке.

Рекомендации ГАИ

ГАИ Минска обратилась к участникам дорожного движения с рекомендациями: «В столице продолжаются обильные осадки, местами метели, на дорогах гололедица, в связи вышеизложенным Госавтоинспекция обращается к водителям — в сложных погодных условиях будьте предельно внимательными на дороге.

Выбирайте скорость движения исходя из состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге. Во избежание попутного столкновения — соблюдайте дистанцию, а лучше увеличьте ее в два-три раза. Будьте бдительны при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, мест массового скопления граждан. Избегайте резких маневров и торможений. Не пренебрегайте собственной безопасностью и безопасностью пассажиров.

В условиях недостаточной видимости двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.

Нельзя забывать о пешеходах, которые перебегают дорогу, стремясь поскорее укрыться от непогоды, при этом часто закрывая лица капюшонами и шарфами. Госавтоинспекция призывает пеших участников дорожного движения позаботиться о своей безопасности на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД и носить световозвращающие элементы.

Если во время движения вы попали в трудное положение из-за ненастья, вы можете обратиться за помощью в ближайшее подразделение ГАИ. Экипажи ДПС ориентированы на оказание посильной помощи всем участникам дорожного движения, которые попали в сложную ситуацию на дороге».

«Горремавтодор» — на дороги выведено 375 единиц спецтехники

На предприятии «Горремавтодор Мингорисполкома» сообщили, что сегодня утром на дорогах Минска работает 375 единиц специальной техники: это и тракторы, и техника, которая производит посыпку проезжей части, и бульдозеры, погрузчики, самосвалы и т. д. Специалисты подчеркнули, что это нормальное количество с учетом погодных условий.

— В среднем у нас задействовано по 600—700 единиц техники ежесменно. Мы получили от синоптиков предупреждение о желтом уровне опасности, так что 375 единиц — это нормальная цифра, работа ведется в штатном режиме, — рассказали в «Горремавтодоре».

Если потребуется (например, снегопад усилится), то дорожники готовы вывести дополнительную технику и людей для уборки снега.

— Работа ведется круглосуточно, сейчас у нас уборкой занимаются 716 уборщиков территории. Это именно из системы «Горремавтодора». За каждым районом закреплена своя территория, расписаны маршруты. В первую очередь ведется уборка центральных, каркасных улиц и проспектов, затем колонны делятся и уходят на второстепенные улицы. Особое внимание уделяется уборке остановочных пунктов, а также пешеходной части. Пока ситуация нормальная, движение не парализовано нигде, городские артерии работают в штатном режиме, — добавили специалисты.

Синоптики: «Ничего критического не происходит»

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды сообщили, что снегопад сегодня наблюдается в центральных районах страны.

— Осадки не слишком интенсивные, но за счет их продолжительности в Минске ожидается до 3 мм осадков — это около 3—4 см снежного покрова. В целом ничего катастрофического не происходит, — отметили синоптики.

Серьезный снегопад — это минимум в два раза больше снега. Но и такие осадки могут добавить проблем. К примеру, в Брестской и Гродненской областях снег идет куда дольше, чем в Минске, там и снежный покров вырос куда больше.

Воздушные массы, которые принесли эти снегопады, вообще-то, должны смещаться дальше, на восток. Но Россия не принимает — там застрял антициклон. Поэтому пока оставляем снегопады у нас, они, возможно, будут продолжаться и сегодня, и в следующие дни. Ничего опять же критического: снег будет идти временами и относительно небольшой интенсивности — выдыхается.

В среду и четверг морозная погода сохранится, температуры даже опустятся еще ниже. А вот к концу недели возможна оттепель.

Ситуация нормализовалась

К 9:30, предсказуемо, ситуация на дорогах в целом нормализовалась. К 10:00 уже не было серьезных заторов ни на МКАД, ни в центральной части города. О перебоях в работе общественного транспорта либо о каких-то серьезных происшествиях в Минске также информации нет.