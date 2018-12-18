закрыть
18 декабря 2018, вторник, 13:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Участником ДТП со смертельным исходом на улице Орловской в Минске оказался владелец «Дариды»

10
  • 18.12.2018, 13:16
  • 2,793

Владимир Делендик теперь подозреваемый по этому делу.

В воскресенье 16 декабря на пересечении улиц Орловской и Нововиленской в Минске произошла трагическая авария с участием «Фольксвагена» и «Ягуара», пишет nn.by. В результате ДТП погибла 69-летняя пассажирка «Фольксвагена», а находившаяся за рулем ее дочь попала в больницу.

Очевидцы объясняли, что для автомобилей, ожидавших у светофора на Нововиленской, загорелась зеленая стрелка для поворота направо на Орловскую. Одна из машин так и проехала, а следовавший за ней «Ягуар» двинулся на красный свет прямо.

Журналистам стало известно, что за рулем «Ягуара» находился известный бизнесмен, владелец «Дариды» Владимир Делендик.

«Да, это был я. Дело случая, — рассказывает бизнесмен. — Машина пошла впереди, и я пошел за ней следом. Автомобиль двигался со скоростью, может, километров 20, больше не набрал. И тут — удар, машины развернуло. Всё, больше ничего не знаю.

Теперь моя цель — это помочь семье пострадавшей, чтобы всё было по-человечески. Такая моя задача, перед Богом прежде всего. От ответственности я не ухожу. Виноват — значит виноват. Самое дорогое — это человеческая жизнь, а не металл… Я не знаю, виноват я — не виноват, пусть разбираются органы. Я с себя ответственности не снимаю.

Уладзімір Дзялендзік
Фота by.tribuna.com

Если бы даже я был прав, то все равно я виноват, потому что обязан был предотвратить происшествие. В любом случае я виноват, в любом случае я должен был сделать всё, чтобы человека не убить».

Владимир Делендик говорит, что не пострадал.

«Только морально, Бог уберег. Если бы я выехал на центр [дороги], то от трех человек не осталось бы никого живого, куча бы металла лишь была. Мою машину невозможно восстановить. Я теперь подозреваемый по этому делу. Если предъявят обвинение, то буду обвиняемым. А пока еще нет.

Максимум усилий сейчас направляю на то, чтобы оказать поддержку семье. У меня состоялось два разговора с дочерью погибшей. Я сказал, что куплю машину новую и похороны организую, и помощь. Я у следователя подписал документ о том, что в случае моей вины буду компенсировать всё. Не дай Бог никому оказаться на этом месте», — рассказал Владимир Делендик.

66-летний Делендик занимает 143-е место в рейтинге «Ежедневника» самых влиятельных бизнесменов страны. Бизнес построил на производстве безалкогольных напитков в Ждановичах. В настоящее время, по его словам, является «консультантом-пенсионером». Дважды являлся «депутатом» «палаты представителей» (2000—2008), владел футбольным клубом «Дарида».


популярное за неделю

Мнение

Шуневич боится «политической вакханалии»
Шуневич боится «политической вакханалии» Евгений Афнагель
Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина