Участником ДТП со смертельным исходом на улице Орловской в Минске оказался владелец «Дариды» 10 18.12.2018, 13:16

2,793

Владимир Делендик теперь подозреваемый по этому делу.

В воскресенье 16 декабря на пересечении улиц Орловской и Нововиленской в Минске произошла трагическая авария с участием «Фольксвагена» и «Ягуара», пишет nn.by. В результате ДТП погибла 69-летняя пассажирка «Фольксвагена», а находившаяся за рулем ее дочь попала в больницу.

Очевидцы объясняли, что для автомобилей, ожидавших у светофора на Нововиленской, загорелась зеленая стрелка для поворота направо на Орловскую. Одна из машин так и проехала, а следовавший за ней «Ягуар» двинулся на красный свет прямо.

Журналистам стало известно, что за рулем «Ягуара» находился известный бизнесмен, владелец «Дариды» Владимир Делендик.

«Да, это был я. Дело случая, — рассказывает бизнесмен. — Машина пошла впереди, и я пошел за ней следом. Автомобиль двигался со скоростью, может, километров 20, больше не набрал. И тут — удар, машины развернуло. Всё, больше ничего не знаю.

Теперь моя цель — это помочь семье пострадавшей, чтобы всё было по-человечески. Такая моя задача, перед Богом прежде всего. От ответственности я не ухожу. Виноват — значит виноват. Самое дорогое — это человеческая жизнь, а не металл… Я не знаю, виноват я — не виноват, пусть разбираются органы. Я с себя ответственности не снимаю.

Уладзімір Дзялендзік

Фота by.tribuna.com

Если бы даже я был прав, то все равно я виноват, потому что обязан был предотвратить происшествие. В любом случае я виноват, в любом случае я должен был сделать всё, чтобы человека не убить».

Владимир Делендик говорит, что не пострадал.

«Только морально, Бог уберег. Если бы я выехал на центр [дороги], то от трех человек не осталось бы никого живого, куча бы металла лишь была. Мою машину невозможно восстановить. Я теперь подозреваемый по этому делу. Если предъявят обвинение, то буду обвиняемым. А пока еще нет.

Максимум усилий сейчас направляю на то, чтобы оказать поддержку семье. У меня состоялось два разговора с дочерью погибшей. Я сказал, что куплю машину новую и похороны организую, и помощь. Я у следователя подписал документ о том, что в случае моей вины буду компенсировать всё. Не дай Бог никому оказаться на этом месте», — рассказал Владимир Делендик.

66-летний Делендик занимает 143-е место в рейтинге «Ежедневника» самых влиятельных бизнесменов страны. Бизнес построил на производстве безалкогольных напитков в Ждановичах. В настоящее время, по его словам, является «консультантом-пенсионером». Дважды являлся «депутатом» «палаты представителей» (2000—2008), владел футбольным клубом «Дарида».