Топ-10 фильмов про Новый год и Рождество, снятых в 21-ом веке 18.12.2018, 15:35

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Их просмотр подарит вам ощущение праздника.

Depo.ua собрал 10 разных фильмов о новогодних и рождественских праздниках.

1. Отпуск по обмену

Режиссер: Нэнси Майерс

Действие ленты происходит в канун Рождества. Этот фильм хорош благодаря прекрасной игре известных голливудских звезд, простому сюжету, который изобилует смешными моментами, и, конечно же, happ end'у, который так необходим каждому из нас, особенно во время праздников.

2. Пережить Рождество

Режиссер: Майк Митчелл

Этот фильм сможет порадовать не только поклонников Бена Аффлека. Рождественская лента получилась достаточно смешной, позитивной и наполненной духом праздника. Скучающий богач предлагает семейке Валко, которая живет в его доме детства, большое вознаграждение за то, что они на некоторое время станут его родней. Вот только даже за самые большие деньги любовь купить нельзя...

3. Ноэль

Режиссер: Чазз Пальминтери

Классическая голливудская мелодрама, действие которой разворачивается в канун рождественских праздников, дарит необычное настроение. В фильме показаны несколько историй разных людей, которые не оставят зрителя равнодушным. Конечно, в этом фильме есть немного рождественского духа, поэтому не обошлось и без ангелов. Такой фильм лучше смотреть со второй половинкой или в одиночестве.

4. Реальная любовь

Режиссер: ,B>Ричард Кертис

Более чем за 10 лет этот фильм успел стать классикой рождественского кино. В этой картине переплетаются судьбы людей накануне Рождества. Кто-то из героев теряет любовь всей жизни, кто-то находит, а кто-то пока еще не знает, что делать с отношениями и находится в подвешенном состоянии. Игра прекрасных британских актеров, самые яркие саундтреки и прекрасный английский юмор не оставят никого равнодушным. Этот фильм хочется смотреть и смотреть, ведь в мире осталось не так много доброты и чудес, которые нам так необходимы.

5. Секретная служба Санта-Клауса

Режиссер: Сара Смит и Бэрри Кук

Мультипликационный фильм приоткрывает завесу тайны над тем, как Санта-Клаусу удается доставлять подарки по всему миру всего за одну ночь. Лента заинтересует не только детей, но и их родителей.

6. Рождественское чудо Джонатана Туми

Режиссер: Билл Кларк

Рождественская история о любви, надежде и вере. Маленький мальчик обретает веру в себя благодаря любимому хобби - резьбе по дереву.

7. Последний отпуск

Режиссер: Уэйн Ван

Игра Куин Латифи и Жерара Депардье, который сыграл в фильме эпизодическую роль, вызывают восхищение и дарят отличное настроение. Ну, а мораль ленты свидетельствует о том, что мечтать никогда не поздно и в мире есть место для чудес. Главное помнить, что жизнь - одна, и ее стоит прожить так, как хочется именно вам.

8. Четыре Рождества

Режиссер: Сет Гордон

Молодожены хотят отпраздновать Рождество с родителями, но из-за того, что и ее, и его родители разведены, им приходится посетить за один день четыре места. Благодаря мастерской игре Риз Уизерспун и Винса Вона, эта комедия подарит не только красивое, но и праздничное настроение.

9. С Новым годом

Режиссер: Фара Кхан

Захватывающий боевик-мюзикл от Болливуда, в котором есть место танцам, песням, аферам и Новому году. Все начинается с того, что грабители под видом танцоров приезжают в Дубай на международный конкурс танцев, чтобы ограбить крупнейший банк в ОАЭ.

10. Холодная лавка всякой всячины

Режиссер: Бен Фуллер

Первая серия британского мини-сериала посвящена Рождеству. Но может ли черный юмор сочетаться с духом самого светлого праздника в году? Безусловно, может, но только в британском кино. Мистер Колокольчик Тайное-Прошлое держит вместе со своей семьей магазин всевозможных глупостей в Лондоне XIX века, но накануне Рождества с ним случается несчастье...