Британия ввела в действие стратегию по нейтрализации РФ 19.12.2018, 8:03

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Гэвин Уильямсон

ФОто: EPA

Глава Минобороны заявил о начале реализации разработанного ранее плана.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о введении в действие стратегии по нейтрализации внешних угроз со стороны других государств, в частности РФ, передает Bloomberg.

"Уильямсон заявил, что он примет стратегию, которую Великобритания не использовала со времен холодной войны, для борьбы с современной угрозой со стороны России", - говорится в сообщении.

Министр обороны Британии также сообщил, что он создает в Министерстве постоянное подразделение для оценки возможностей враждебных иностранных государств, таких как Иран и Китай. Этот орган при поддержке внешних экспертов также будет оценивать способность британских военных реагировать на угрозы.

Как отмечает издание, подобный отдел недолго существовал в Великобритании во время "холодной войны" в 1980-х, но был расформирован в связи с реформами Михаила Горбачева в СССР.

Создание подразделения является одной из серии мер, направленных на модернизацию военного потенциала страны.

Уильямсон также сказал, что намерен улучшить боеготовность британских военных кораблей, ударных подводных лодок и вертолетов, а также активизировать наступательные операции в киберпространстве.

"В ответ на нынешнюю агрессию России, мы также усилили подготовку своих Королевских Морских пехотинцев в арктической программе Норвегии, поскольку анализ показал, что активность российских подводных лодок в северной части Атлантического океана почти достигла уровня холодной войны", - говорится в сообщении.