Восемь лет назад белорусы вышли на Площадь 13 19.12.2018, 8:25

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19 декабря 2010 года произошло белорусское Восстание достоинства.

Сегодня – восьмая годовщина белорусской Площади.

19 декабря 2010 в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против фальсификаций итогов выборов. Она стала самой массовой акцией протеста в Беларуси за последние годы. Но мирный протест был жестоко подавлен милицией и внутренними войсками.

Задержания, допросы и аресты активистов оппозиции продолжились в течение нескольких месяцев. Более 700 человек были брошены за решетку, десятки избитых попали в больницы. В отношении 46 лидеров и активистов оппозиции, в том числе против кандидатов в президенты возбудили уголовные дела, многие из них попали в тюрьмы на срок от двух до шести лет. Тысячи белорусов были вынуждены покинуть родину, опасаясь уголовного преследования.

Впоследствии главный редактор Charter97.org Наталья Радина итак оценила события 19 декабря 2010 года: «Украинцы называют Еворомайдан Революцией достоинства. В 2010 года у нас тоже произошло Восстание достоинства. Люди, которые вышли тогда на улицы, стали уважать себя и заставили мир уважать белорусский народ».