Родственники повешенного в милицейской машине: На его шнурках это нереально сделать 22 19.12.2018, 9:09

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Односельчане Сергея Абрамовича тоже не верят в официальную версию.

48-летний Сергей Абрамович, житель деревни Славково Несвижского района, погиб в милицейском автомобиле «УАЗ Патриот», сообщает «Белсат».

По официальной версии, задержанный повесился на петле от ботинок. Об этом корреспондентам «Свободы» сообщил представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек:

«Речь о суициде, а не об убийстве. Розыскной отдел Несвижского района организует проверку. Внутренняя проверка у нас также проводится, она на стадии завершения. Но информацию об убийстве трактуют неправильно. Мы сразу это трактовали как суицид».

29-го ноября Сергей пришел с работы под хмельком. Поссорился с отцом, тот и вызвал милицию. Сергей жил в этом доме, именно отсюда его забрала милиция. Но повезли не прямо в Несвиж, а через деревни, что на 20 километров длиннее. Через два с половиной часа домой приехали следователи и сообщили о смерти задержанного. Родственники в версию суицида не верят.

«Где-то, наверное, неудачно его прессанули. Я же на похоронах тоже был. Хотя на шее удушения я не видел. Во-первых, после асфиксии у человека тело становится с синеватым оттенком. А там не видно, чтобы с синеватым. На шее след может остаться», – говорит Валерий Русак, муж сестры погибшего.

Только никаких следов не осталось. Обычно асфиксию патологоанатом диагностирует сразу же. Но в документах написано: «причина смерти не установлена». Органы забрали на экспертизу. Инна Русак, сестра погибшего, говорит:

«В этой машине «Патриот» есть видеофиксация, которая наведена на сотрудников милиции, находящихся в машине, и то отделение, там где пребывает задержанный».

Но видео семье не дают, родственники боятся, что оно уже уничтожено.

«На этих шнурках, которые были у него в ботинках, нереально просто повеситься. Во-первых, нужно куда-то зацепить. Даже если на шею намотать, там не хватит, тем более был очень короткий шнурок. Сантиметров 30. Это нереально. Поэтому не верю я в это», – говорит Инна Русак, сестра погибшего.

Родственники недоумевают, как физически можно повеситься в небольшом пространстве. Это «Патриот». В милицейской версии здесь перегородка. Но видно, что даже с моим ростом здесь мало места. Большинство жителей деревни Славково, с которыми мы разговаривали, в версию милиции также не верят, но отказываются делиться мыслями на камеру. Осмеливаются поговорить с журналистами единицы.

«Один только Бог святой может знать, что на самом деле там случилось».

«Перед отъездом, у нас такой Енчик Антон, он как раз подошел, сказал, что «я больше в ЛТП не поеду. Я там больше не хочу быть». И скорее всего да, он покончил жизнь самоубийством. Сомнений не может быть».

«Сам он не мог этого всего сделать. Повеситься он не смог бы. Ну, и логично рассудить, как можно в милицейской машине повеситься?»

Уже после нашего разговора, сегодня к сестре погибшего пришли правоохранители и пообещали справедливое разбирательство. В свою очередь Инна Русак пообещала больше не разговаривать со СМИ до конца досудебной проверки 29-го декабря.