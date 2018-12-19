NYT: Россия могла разместить ядерное оружие в Крыму 1 19.12.2018, 16:52

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Ранее о размещении шести ядерных боеголовок на территории аннексированного полуострова сообщал Мустафа Джемилев.

Хакеры получили доступ к европейским дипломатическим каналам и годами собирали письма чиновников ЕС. В письмах сказано, что Россия могла разместить ядерное оружие в аннексированном Крыму. Об этом сообщает американская газета The New York Times (перевод - «Зеркало недели»).

"В письмах, датированных 8 февраля, содержится предупреждение о том, что Крым превратился в горячую зону, где уже могли быть размещены ядерные боеголовки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американские чиновники утверждают, что не располагают доказательствами размещения ядерного оружия в Крыму.

Утечку информации обнаружили специалисты из компании по кибербезопасности Area 1. Они передали газете более 1100 писем. Специалисты полагают, что хакеры работали на китайскую компанию. Подчеркивается, что хакеры получили доступ еще и к дипломатическим каналам США и переписке министров иностранных дел по всему миру.

Ранее сообщалось, что по информации народного депутата Украины Мустафы Джемилева, на территории Крымского полуострова размещены шесть ядерных боеголовок.