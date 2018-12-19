Румас и Карпенко будут отмечать 100-летие ленинского коммунистического союза молодежи 2 19.12.2018, 22:24

Еще один коммунистический праздник чиновники и БРСМ будут отмечать на государственном уровне.

Премьер-министр страны Сергей Румас подписал распоряжение о создании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию ленинского коммунистического союза молодежи Беларуси, передает «Белсат».

Председателем оргкомитета назначен министр образования Игорь Карпенко, его заместителем – первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Дмитрий Воронюк.

Оргкомитету поручено до 1 мая следующего года разработать и утвердить план мероприятий.

При необходимости в установленном порядке оргкомитет может привлекать к своей работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.

При этом государство не принимает участия в праздновании национальных праздников, важных дат в истории нашей страны.