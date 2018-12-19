закрыть
20 декабря 2018, четверг, 2:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Активист заменил на главной елке в Молодечно «кремлевскую» звезду на Вифлеемскую

  • 19.12.2018, 23:19
  • 1,667

Эдуард Баланчук добился замены звезд сразу на нескольких елках города.

На главной елке в Молодечно «кремлевскую» звезду заменили на Вифлеемскую. На площади Старое место такая же звезда.

Об этом «Рэгіянальнай газеце» рассказал представитель правозащитной организации «Белорусский Хельсинкский комитет» по Молодечненскому району, правозащитник Эдуард Баланчук.

— О том, что на елочке на Центральной площади находится пятиконечная звезда мне рассказал краевед Лявон Тимохин. 17 декабря я сходил в райисполком, чтобы рубиновую «кремлевскую» звезду убрали. Пятиконечная звезда — не христианский символ, нарушает права верующих, которые празднуют Рождество. Вместо них теперь Вифлеемская звезда. Хотел поблагодарить заместителя председателя Молодечненского райисполкома Алесю Луковскую за то, что услышала нас.

Баланчук заметил, что на площади Старое место также сейчас Вифлеемская звезда.

Так выглядит елка на центральной площади сейчас.


популярное за неделю

Мнение

Чтобы проводить другую политику, нужно иметь характер и мозги
Чтобы проводить другую политику, нужно иметь характер и мозги Дмитрий Бондаренко
Шуневич боится «политической вакханалии»
Шуневич боится «политической вакханалии» Евгений Афнагель
Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип