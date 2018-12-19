Активист заменил на главной елке в Молодечно «кремлевскую» звезду на Вифлеемскую 19.12.2018, 23:19

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Эдуард Баланчук добился замены звезд сразу на нескольких елках города.

На главной елке в Молодечно «кремлевскую» звезду заменили на Вифлеемскую. На площади Старое место такая же звезда.

Об этом «Рэгіянальнай газеце» рассказал представитель правозащитной организации «Белорусский Хельсинкский комитет» по Молодечненскому району, правозащитник Эдуард Баланчук.

— О том, что на елочке на Центральной площади находится пятиконечная звезда мне рассказал краевед Лявон Тимохин. 17 декабря я сходил в райисполком, чтобы рубиновую «кремлевскую» звезду убрали. Пятиконечная звезда — не христианский символ, нарушает права верующих, которые празднуют Рождество. Вместо них теперь Вифлеемская звезда. Хотел поблагодарить заместителя председателя Молодечненского райисполкома Алесю Луковскую за то, что услышала нас.

Баланчук заметил, что на площади Старое место также сейчас Вифлеемская звезда.

Так выглядит елка на центральной площади сейчас.