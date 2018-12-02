Самые известные советские «тунеядцы» 21 2.12.2018, 18:05

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За «тунеядство» судили Бродского, Петруху и «отца» солдата Чонкина.

В связи с тем, что в Беларуси вступает в силу декрет о «тунеядцах», приводим вам список самых известных советских «тунеядцев», составленный сайтом kulturologia.ru.

Если вы попали под действие декрета №1 - не стоит печалиться. В свое время лучших представителей СССР называли «тунеядцами».

4 мая 1961 г. в СССР был принят указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». С тех пор лица, которые легально не работали больше 4-х месяцев подряд, привлекались к уголовной ответственности. Под эту статью попали многие известные поэты, писатели, актеры и ученые – словом, все, чей труд не считался общественно полезным.

Самыми известными из осужденных «преступников» были поэт Иосиф Бродский, актер Николай Годовиков, известный по роли Петрухи в «Белом солнце пустыни», автор романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» Владимир Войнович, организатор христианского семинара Александр Огородников, преподаватель иврита Иосиф Бегун и многие другие.

Поэт Иосиф Бродский

Фото: russian.rt.com

Преследования Иосифа Бродского начались в 1963 г. Его клеймили позором за «паразитический образ жизни», в январе 1964 г. в прессе началась травля, журналисты и читатели требовали призвать к ответственности «окололитературного трутня», а через несколько дней Бродского арестовали. В камере поэт едва не скончался от сердечного приступа. В зале заседания суда писательница Фрида Вигдорова вела записи, изданные позже за границей:

Судья: А вообще какая ваша специальность?

Бродский: Поэт, поэт-переводчик.

Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

Бродский: Никто. (Без вызова.) А кто причислил меня к роду человеческому?

Судья: А вы учились этому?

Бродский: Чему?

Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят… где учат…

Бродский: Я не думал… я не думал, что это даётся образованием.

Судья: А чем же?

Бродский: Я думаю, это… (растерянно) от Бога…

Бродский в ссылке

Фото: isrageo.com

Напрасно Бродский повторял на суде: «Я писал стихи, я считаю это трудом». В марте 1964 г. его приговорили к 5 годам принудительных работ на Севере. В заключении в Архангельской области он пробыл полтора года – благодаря заступничеству Шостаковича, Маршака, Ахматовой, Чуковского, Паустовского и Твардовского. В 1972 г. Бродский был вынужден эмигрировать. Перед отъездом он написал письмо Брежневу, в котором говорил: «Все плохое, что выпадало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным Отечеством. Не чувствую и сейчас. Ибо, переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом». А в 1987 г. самый известный советский «тунеядец» получил Нобелевскую премию по литературе.

В 1965 г. был осужден за тунеядство и публицист Андрей Амальрик, которого часто называют первым хиппи в СССР. Его приговорили к 2,5 годам заключения, но он был освобожден досрочно и вернулся в Москву уже в следующем году. Поскольку Амальрик публиковал свои произведения за рубежом и в самиздате, спустя несколько лет его снова арестовали – на этот раз за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй». В результате его сослали на 3 года в Магадан.

Андрей Амальрик

Фото: aristotel-by.livejournal.com

У актера Николая Годовикова, известного по роли Петрухи в «Белом солнце пустыни», была очень драматическая судьба – он получил три судимости. В 1977 г. в драке с соседом по коммуналке актер получил серьезные травмы, из-за чего какое-то время не мог устроиться на работу. В 1979 г. его осудили за тунеядство. После освобождения бывший актер лишился комнаты в коммуналке и личных вещей и связался с ворами-рецидивистами, что объяснял следующим образом: «Стечение обстоятельств вынудило меня встать на преступный путь, так как мне нужны были средства к существованию. В июле 1980-го моя деятельность в качестве вора-домушника была пресечена соответствующими органами на 4 года». А в третий раз он попал в колонию строгого режима для рецидивистов. Но даже после этого он смог вернуться к нормальной жизни и еще несколько раз появлялся на экранах – он снимался в сериалах «Менты», «Агент национальной безопасности» и «Спецназ».

Николай Годовиков в фильме *Белое солнце пустыни*, 1969

Фото: kino-teatr.ru

Организатор христианского семинара Александр Огородников пытался заниматься возрождением православия в СССР, из-за чего постоянно подвергался гонениям. Сначала его исключили из университета и из комсомола, затем – со сценарно-киноведческого факультета ВГИКа за попытку снять фильм о духовных исканиях молодежи. А в 1978 г. его осудили за тунеядство и отправили в колонию в Комсомольск-на-Амуре. Он был помилован только в 1987 г. После освобождения Огородников занимался благотворительной деятельностью и основал приют «Остров надежды».

Александр Огородников

Фото: pravmir.ru

По той же статье был осужден и преподаватель иврита Иосиф Бегун. Суд не учел того факта, что ранее он занимался проектированием вертолетов в конструкторском бюро и был старшим научным сотрудником в НИИ и кандидатом технических наук. На суде в марте 1977 г. он безуспешно пытался доказать, что преподавание иврита можно считать трудовой деятельностью. После 2-х лет ссылки в Магаданской области Бегун еще не раз был судим за антисоветскую агитацию и нарушение паспортного режима. Его освободили только в 1987 г., после чего он эмигрировал в Израиль.

Иосиф Бегун

Фото: moscow-jerusalem.ru

Писателя Владимира Войновича, автора романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», тоже обвиняли в тунеядстве, но осужден он не был. В 1960-х гг. он принимал участие в движении за права человека, выступал в защиту писателей-диссидентов, его произведения публиковали за рубежом. На вопрос участкового о месте работы он иронично отвечал, что работает писателем в своей комнате за столом. А после исключения его из Союза писателей говорил, что из союза исключить можно, а вот из писателей – нет. Войновича не раз вызывали в КГБ, но до суда дело не дошло. В 1980 г. писателя выслали из СССР и через год лишили советского гражданства. Вернуться в Россию он смог только спустя 10 лет.

Писатель Владимир Войнович

Фото: forbes.net.uaы

Обвинить в тунеядстве пытались и историка Роя Медведева. Он рассказывал: «По закону о тунеядстве привлекали очень многих людей, но они не были известными и знаменитыми, и общественность никогда не вмешивалась в их судьбу. Привлекали, например, женщин лёгкого поведения и высылали их из Москвы на трудовые работы в Новосибирск, в Томск, в Иркутск, обязывая местные власти устраивать их на работу. Привлекали просто бездельников, которые жили на средства родителей или друзей, но никому никакого вреда не причиняли. Меня хотели привлечь за тунеядство. Я был диссидентом, нигде не работал, и мне грозили, что привлекут по этой статье. Я отвечал: «Я живу на свои средства, у меня выходят книги за границей, я получаю гонорары – легально, через Внешторгбанк». Но мне грозили: «Вы нигде не работаете, мы привлечём вас за тунеядство».

Историк Рой Медведев

Фото: sobesednik.ru

Виктор Цой устроился работать кочегаром, чтобы его не обвинили в тунеядстве

Фото: eg.ru

Написание и исполнение песен тоже не считалось трудовой деятельностью, и чтобы избежать наказания по этой статье, Виктор Цой в 1986 г. устроился работать кочегаром в котельную. Тунеядцев в обществе считали преступниками, в это время в СССР появился лозунг: «Тунеядцы – наши враги. Хлеб трудовой от них береги!». Хотя практика наказания за тунеядство существовала и до 1961 г.