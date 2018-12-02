Костевич: В «тунеядскую» базу попали 500 тысяч белорусов 14 2.12.2018, 22:38

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Ирина Костевич

База данных сформирована и запущена в эксплуатацию.

Данные около 500 тысяч человек включены в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, заявила в эфире телеканала "Беларусь 1" министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

По ее словам, на 1 декабря база данных сформирована и запущена в эксплуатацию.

"Она включает сведения об около 500 тысяч человек, более детальную информацию, в разрезе областей мы получим позже", - уточнила Костевич.

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».