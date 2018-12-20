Десятки брестчан вошли в инициативную группу по проведению городского референдума 4 20.12.2018, 12:36

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Создана инициативная группа по проведению референдума, связанного со строительством аккумуляторного завода под Брестом.

32 жителя Брестского района образовали группу, готовую заняться реализацией выдвинутой инициативы. Об этом «Брестской газете» сообщила участница данной группы Ирина Силицкая. После регистрации группы в райисполкоме она займется сбором подписей в поддержку предложения о проведении референдума.

На референдум планируется вынести вопрос о запрете любой деятельности, связанной со строительством и эксплуатацией завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на территории Брестского района.

«Мы намерены зарегистрировать нашу группу и после регистрации собрать подписи под предложением о проведении референдума. Такого вредного для людей предприятия, как этот аккумуляторный завод, не должно быть на брестской земле», – заявила Ирина Силицкая.

По законодательству местные референдумы назначаются соответствующими местными представительными органами («советом депутатов») по своей инициативе либо по предложению не менее 10% граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на соответствующей территории. Инициативная группа при проведении местного референдума в районе должна включать не менее 20 человек.

Примечательно, что до сих пор местные референдумы в Беларуси не проводились, были только республиканские.