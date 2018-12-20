Японский журналист – Путину: Сколько островов вы нам отдадите?2
- 20.12.2018, 14:31
- 4,037
Правитель РФ уклонился от прямого ответа на вопрос.
Сегодня на пресс-конференции правитель РФ Владимир Путин ответил на вопрос японского журналиста Киодо Цусина о судьбе мирного договора с Японией. Видеотрансляцию пресс-конференции проводил ТАСС.
«После ваших переговоров в Сингапуре с премьер-министром Японии наша общественность обеспокоена только тем, сколько островов вы нам отдадите?», - спросил журналист.
Путин уклонился от прямого ответа на вопрос.
«Мы будем стремиться дальше к заключению мирного договора с Японией... Мы не знаем, что будет после заключения мирного договора, но без ответа на этот вопрос России сложно принимать какие-то кардинальные решения», – сказал Путин.
Он добавил, что и Япония, и Россия заинтересованы в полном урегулировании отношений.
После Второй мировой войны четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи – вошли в состав СССР. Япония оспаривает это и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио.
Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.
В декабре 2016 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Путин обсудили возможность ведения совместной экономической деятельности на спорных островах Курильской гряды.
В сентябре 2017 года Абэ призвал «поставить точку в ненормальной ситуации» вокруг Курил.