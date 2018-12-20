Японский журналист – Путину: Сколько островов вы нам отдадите? 2 20.12.2018, 14:31

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Фото: ТАСС

Правитель РФ уклонился от прямого ответа на вопрос.

Сегодня на пресс-конференции правитель РФ Владимир Путин ответил на вопрос японского журналиста Киодо Цусина о судьбе мирного договора с Японией. Видеотрансляцию пресс-конференции проводил ТАСС.

«После ваших переговоров в Сингапуре с премьер-министром Японии наша общественность обеспокоена только тем, сколько островов вы нам отдадите?», - спросил журналист.

Путин уклонился от прямого ответа на вопрос.

«Мы будем стремиться дальше к заключению мирного договора с Японией... Мы не знаем, что будет после заключения мирного договора, но без ответа на этот вопрос России сложно принимать какие-то кардинальные решения», – сказал Путин.

Он добавил, что и Япония, и Россия заинтересованы в полном урегулировании отношений.

После Второй мировой войны четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи – вошли в состав СССР. Япония оспаривает это и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио.

Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.

В декабре 2016 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Путин обсудили возможность ведения совместной экономической деятельности на спорных островах Курильской гряды.

В сентябре 2017 года Абэ призвал «поставить точку в ненормальной ситуации» вокруг Курил.