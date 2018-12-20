Нидерланды хотят подать на РФ в международный суд из-за крушения MH17 3 20.12.2018, 19:26

1,291

Об этом заявил глава МИД Нидерландов.

После того, как Россия отказалась выплачивать компенсации родственникам погибших пассажиров сбитого лайнера MH17, Нидерланды всерьез задумались об иске против РФ в международный суд. Об этом пишет liga.net со ссылкой на NYT.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в своем выступлении в парламенте.

По его словам, Нидерланды и Австралия по дипканалам уже сделали несколько запросов РФ с предложением официальной встречи, но российская сторона их проигнорировала.

Отмечается также, что любая попытка привлечь Россию к ответственности через международные суды растянется на года, если не десятилетия, но сам факт такого иска может ударить по РФ.