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Нидерланды хотят подать на РФ в международный суд из-за крушения MH17

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  • 20.12.2018, 19:26
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Об этом заявил глава МИД Нидерландов.

После того, как Россия отказалась выплачивать компенсации родственникам погибших пассажиров сбитого лайнера MH17, Нидерланды всерьез задумались об иске против РФ в международный суд. Об этом пишет liga.net со ссылкой на NYT.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в своем выступлении в парламенте.

По его словам, Нидерланды и Австралия по дипканалам уже сделали несколько запросов РФ с предложением официальной встречи, но российская сторона их проигнорировала.

Отмечается также, что любая попытка привлечь Россию к ответственности через международные суды растянется на года, если не десятилетия, но сам факт такого иска может ударить по РФ.


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