СМИ: По нефтебазе оккупантов в Луганской области ударили ракетами ATACMS
- 11.05.2024, 8:16
Стали известны новые подробности атаки и мощного пожара.
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках на оккупированной РФ части Луганской области. Начался сильный пожар, сообщается о трех погибших и семерых пострадавших. Об этом сообщает «Радио Свобода».
«В районе нефтебазы начался сильный пожар. Есть пострадавшие, которые направляются в местную больницу. Подробности уточняются», — сообщил собеседник агентства.
Ранее так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник сообщал об одном погибшем и шести пострадавших.
По информации СМИ, удар по нефтебазе якобы был нанесен с помощью дальнобойных ракет ATACMS.