СМИ: По нефтебазе оккупантов в Луганской области ударили ракетами ATACMS 11.05.2024, 8:16

Стали известны новые подробности атаки и мощного пожара.

ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках на оккупированной РФ части Луганской области. Начался сильный пожар, сообщается о трех погибших и семерых пострадавших. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«В районе нефтебазы начался сильный пожар. Есть пострадавшие, которые направляются в местную больницу. Подробности уточняются», — сообщил собеседник агентства.

Ранее так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник сообщал об одном погибшем и шести пострадавших.

По информации СМИ, удар по нефтебазе якобы был нанесен с помощью дальнобойных ракет ATACMS.