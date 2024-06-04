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В популярном агрогородке рядом с Минском продается большой стильный дом

  • 4.06.2024, 11:27
В популярном агрогородке рядом с Минском продается большой стильный дом

Сколько стоит?

Недалеко от Минска продается большой дом. Внутри сделан стильный ремонт, проведены коммуникации, есть даже мебель и техника, пишет realt.by.

Коттедж построили в два этажа из газосиликатных блоков в 2019 году. Располагается он в агрогородке Слобода в Смолевичском районе. Крыша накрыта металлом. Общая площадь дома — 363,3 м².

На первом этаже дома обустроены три отдельные спальни, гостиная, санузел, кухня-столовая с выходом на террасу.

Потолки в комнатах достигают трех метров, сделаны теплые водяные полы. В кухне стоит гарнитур из массива дуба, установлена техника.

Отапливаются помещения на газу, введен центральный водопровод, а вот канализация — местная.

Участок находится у дороги и занимает 16,57 сотки. Территория ухоженная, здесь растут деревья и кусты.

До Минска всего 19 км. Недалеко находится и город-спутник Смолевичи.

Стоимость дома 163 тысячи долларов.

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