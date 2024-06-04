«Помните, с чего началась первая русская революция?» 9 4.06.2024, 12:10

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Аббас Галлямов

Бывший спичрайтер Путина указал на важный прецедент в РФ.

После того как в России жены мобилизованных и их дети вышли на пикет к зданию Минобороны в Москве и встали на колени, прося встречи с новым министром Белоусовым, в медиапространстве пошли шутки на эту тему: мол, снова русские бунтуют на коленях.

Но российский оппозиционный политтехнолог, бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов объяснил, почему не стоит так насмешливо относиться к этому событию.

В своем Telegram-канале аналитик написал, что многие люди имеют какие-то картинные представления о том, как делается революция. Взятие Бастилии, выстрел «Авроры», закованный в латы Кромвель на коне... Но на самом деле любой из вышеперечисленных героев лишь увенчал длительный процесс борьбы, который не всегда носил героический характер.

По мнению Галлямова, когда женщина публично встает на колени – это обязательно бросается в глаза, вызывая реакцию огромных масс обывателей.

В России же получилось так, что, несмотря на такую смиренную позу просящих, новый министр обороны проигнорировал их просьбу, а лучшего события для оппозиционного дискурса и не придумаешь, ведь теперь обыватели воспримут Белоусова как очередного зажравшегося борова, которому плевать на простых людей.

«Вы помните, с чего началась первая русская революция? С «Кровавого воскресенья», с разгона властями лояльного шествия петроградских рабочих, которые всего-то и хотели царю челобитную вручить», – отметил Галлямов.

Именно вопиющая несправедливость власти в отношении смиренно просящих людей о чем-то малом создает эмоцию гнева и возмущения, которая лежит в основе любой революции, пояснил эксперт.