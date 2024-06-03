Россиянки встали на колени в Москве из-за войны с Украиной 6 3.06.2024, 15:57

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И выдвинули требования к Минобороны РФ.

Жены мобилизованных россиян вместе с детьми провели пикет у Минобороны РФ. В какой-то момент женщины встали на колени, требуя вернуть мужей с фронта.

Они также потребовали встречи с новым министром Белоусовым, который сменил Шойгу на этом посту. Как сообщила «Агентству» одна из женщин, для участия в акции объединились жены мобилизованных из разных групп, за исключением признанного «иноагентом» «Пути домой».

«Подъехал автозак - мы встали на колени. В основном это показательный жест: «Давайте с колен тащите жен мобилизованных в автозаки». Кто-то [таким способом] умоляет Белоусова о встрече», - объяснила одна из женщин «Агентству».

Спустя час после начала акции из здания вышел представитель Минобороны и пообещал пустить женщин в Министерство, попросив убрать плакаты. Женщины согласились. Как уточнила одна из девушек, с ними общался высокопоставленный военный Борисенко А. А. Вероятно, это полковник Александр Борисенко, который еще в декабре 2022 года обманывал матерей пропавших срочников, обещав встретиться с ними, но так и не сделав это.

Женщины жалуются на отвратительное обращение с солдатами со стороны командира, проблемы на службе, а также на бессрочный характер мобилизации.

«Отвратительное отношение к ребятам: мясо, т**ри, дно, вы будете сегодня на дне», - заявили родственники мобилизованных.

Военный объясняет, что, для того чтобы мужчины могли отправиться домой, нужен указ, которого нет в данный момент. Указы в РФ подписывает Путин.

Вышедшие к женщинам военный заявил, что они вышли специально, чтобы их снимали «телеграм-каналы оппозиционные» и «раскачивали лодочку».