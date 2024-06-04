На Бузову навели лупу 1 Андрей Окунь

4.06.2024, 12:06

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Андрей Окунь

Они сами вообще в адеквате?!

Случайно или по замыслу коллективного праведника в России выбрали новый объект порицания. В этот раз не повезло Ольге Бузовой, которая выступила на концерте ко Дню защиты детей в откровенном костюме.

Внешним видом артистки возмутились уже многие «патриотические» СМИ. Например, «Комсомольская правда» написала, что Бузова появилась в Уфе в «кожаных трусах садо-мазо». Возмутился и депутат парламента Башкортостана Рустем Ахмадинуров. Куда же без народных избранников. Он сказал:

«Ольга Бузова выступила в откровенном наряде. Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!»

Да дети не понимают, что Бузова там в каком-то жутко откровенном наряде вышла. Они скорее подумают, что красивая тетя выступает в костюме супергероя, чем в наборе для БДСМ-вечеринок.

А вот взрослые наоборот видят то, что младшему поколению недоступно. Они и закладывают жуткий смысл во внешний вид певицы. По сути родители сейчас ругаются на Бузову не потому что она развращает детей, а потому что она злит их самих, выступает за невидимые моральные рамки, которые вдруг сковали общество.

Может, дети от таких озабоченно-обеспокоенных взрослых и узнают, что Бузова оказывается выступала в трусах садо-мазо. Ничего позитивного эта охота на «ведьм разврата» обществу не даст. Просто очередное проявление самоцензуры на радость властям, я так считаю.

Следственный комитет отреагировал стремительно на выступление Ольги Бузовой и учинил проверку. Думаю, Бастрыкин с удовольствием наполирует свою лупу и тщательно изучит откровенный наряд певицы. Так сказать, возьмет дело на личный контроль, чтобы точно ни одна буква закона не была попрана потенциально развратными действиями Бузовой.

Тем временем стало известно, что 28 мая в Яльчикской средней общеобразовательной школе в Чувашии учениц заставляли раздеваться до нижнего белья перед сдачей ЕГЭ. Это второй известный случай. Первый был в Воронеже 29 мая.

Еще раз. Несовершеннолетних девочек раздели до нижнего белья, чтобы допустить их до сдачи ЕГЭ. Никому не кажется, что отдельные личности на местах несколько злоупотребляют властью? Следственный комитет начнет проверку по данным случаям, или на такие дела лупа Бастрыкина не стоит?

Андрей Окунь, «Телеграм»