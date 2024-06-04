BILD: Силы обороны Украины готовят новый удар по Крымскому мосту 3 4.06.2024, 11:45

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Немецкий аналитик назвал ключевые признаки.

Силы обороны Украины готовятся к новому удару по Керченскому мосту в оккупированном Крыму. К такому выводу пришел аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рёпке.

Аналитик отмечает, что на прошлой неделе Силы обороны атаковали в Крыму российские паромы «Авангард» и «Конро Трейдер». В РФ утверждают, что для ударов по ним Украина использовала западное оружие — ракеты ATACMS и Storm Shadow. При этом российская система ПВО прозевала их.

Один из двух паромов пошел на дно, другой — получил серьезные повреждения. Оба парома, как отмечает Юлиан Рёпке, уже много лет курсируют между Россией и аннексированным полуостровом.

В 2018 году, когда был открыт Крымский мост, потребность в их использовании отпала, но она снова появилась после того, как Силы обороны поразили железнодорожную часть переправы в октябре 2022 года и на несколько недель вывели ее из строя.

«Удар по паромам могут быть признаком готовящейся новой атаки на Крымский мост. Согласно этой версии, Украина хочет сделать так, чтобы Россия не могла сразу снова рассчитывать на паромы как на замену железнодорожному маршруту через Керченский пролив. При этом остается непонятным, когда и как украинские военные намерены снова атаковать Крымский мост. Ранее для этого использовался заминированный автомобиль и надводный беспилотник», — пишет издание, принимая во внимание мнения военных обозревателей.