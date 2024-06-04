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Назван самый пьющий регион Беларуси в 2023-м году

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  • 4.06.2024, 12:07
  • 4,650
Назван самый пьющий регион Беларуси в 2023-м году

Наименьший показатель в Минске.

По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году здесь зарегистрировано 203,8 человек на 100 тыс. населения, болеющих алкоголизмом и алкогольными психозами. На втором месте находится Могилевщина -190,4, а третье у гомельского региона — 171,9 человек. Наименьший показатель в Минске — 91,2 на 100 тысяч.

Всего по республике этот показатель в 2023 году составлял 154,7 граждан, страдающих от алкоголизма. За последние 20 лет количество таких людей в стране снизилось почти вдвое.

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