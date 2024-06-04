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«Вместо пенсий — военные лагеря!»

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  • 4.06.2024, 11:56
  • 5,386
«Вместо пенсий — военные лагеря!»

Лукашисты открыли летний сезон милитаризации детей.

Его открыли в Мачулищинской средней школе, где начали работать аж два «спортивно-патриотических» лагеря: «Юный патриот» и «Сокол». Курирует их размещённая там 50-я авиационная смешанная база.

Всего при белорусских воинских частях, как отмечает читатель сайта Charter97.org, планируют открыть более 100 таких лагерей. Через них планируют за 130 смен пропустить более 14 тысяч детей.

«У лукашистов нет денег на повышение пенсий и зарплат бюджетникам, решение проблем в коммунальной сфере и сельском хозяйстве. А на идеологизацию и милитаризацию детей они денег не жалеют», — пишет наш читатель.

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