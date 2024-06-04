Хитрый лайфхак: как быстро почистить молодую картошку 5 4.06.2024, 11:55

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Целую кастрюлю за минуты и без ножа.

Начался сезон молодого картофеля, а с ним проблема - как почистить его быстро и чтобы руки не стали темными. «Главред» выяснил, как быстро почистить картошку.

Молодой картофель - сезонный деликатес. Он нравится многим. Однако чистить такой картофель желающих мало. Ведь это дело требует много времени и терпения. Каждую маленькую картофелину необходимо тщательно освободить от кожуры. Да еще и на руках после работы остается грязь. О том, как быстро почистить молодую картошку от кожуры показала в эфире «Сніданку з 1+1» ведущая программы «SuperГОСПОДАРКА» Ирина Гулей.

Как почистить молодой картофель без ножа

По ее словам, чтобы быстро почистить картофель нужны соль крупного помола и обычный полиэтиленовый пакетик.

«Засыпаем в пакет картофель. Добавляем соль. Соли не жалейте, не переживайте, картофель пересоленным не будет. Завязываем пакет. И теперь танцуем экзотический танец. Картофель обязательно должен быть влажным. Крупные частицы соли делают свое дело. Постепенно снимают кожуру с картофеля. Остается только промыть ее. И вуаля, 5 минут и килограмм молодой мелкой картошечки почищен. Самое главное - руки остаются чистыми», - советует Ирина Гулей.

Как сделать, чтобы картофель легче чистился

Чтобы картофель легче чистился, сначала нужно его создать шоковую ситуацию. Об этом рассказала ведущая программы «Проверено на себе» Наталья Щука в видео на YouTube.

«Сначала обдать кипятком, а затем погрузить в ледяную воду. Кожура от картофеля куда-то исчезла. То есть ее практически не нужно чистить. Этот способ работает, и я вам советую использовать его дома».

Как быстро и просто почистить молодую картошку - народный способ

Наталья Щука также проверила народный способ чистки молодого картофеля, который предусматривает использование металлической кухонной губки.

«Картофель можно почистить с помощью кухонной металлической кухонной губки. После такой чистки губку можно просто выбросить. Так чистить картофель не очень удобно, но способ действует», - указывает она.