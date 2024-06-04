В поместье под Москвой плакали, обнявшись Медведев и Соловьев Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

4.06.2024, 11:34

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Коллаж: svoboda.org

Великая растерянность повисла над Россией.

Как известно каждому прилежному телезрителю великой державы, главная причина неудач Путина, провалившего в России за четверть века своего безграничного правления все, что только можно, это – Америка и «примкнувшие к ней». Они, гадкие, помешали и мешают сейчас.

Но вот представьте, случилось так – надоело Америке это слушать. Утром просыпается великая страна, а по каналам несется растерянная новость – весь северо-американский континент поднялся в воздух и улетел в другую галактику. Так что теперь Россия граничит через Берингов пролив с Мексикой и уже полезли к нам ихние довольные наркокартели, объясняя местным жителям что-то на испанском.

Итак, Америка исчезла. Как быть? На кого списывать провалы? В Кремле Путин собрал двойников, чтобы покумекать со знакомыми лицами (солирует, естественно, «Васильич»).

В ведомствах идут бесконечные совещания. В том числе и в МИД у Лаврова в кабинете. Ищут «врагов», которых можно назначить виноватыми.

Хмурый Лавров за председателя. Здесь же Небензя отирает пот с лысины. Рябков с вечно кислым выражением, словно во рту у него лимон.

Вдруг открывается дверь, входит Захарова с побелевшим лицом: «Сергей Викторович, Европы тоже нет. И Украины. Прямо за линией фронта – обрыв в глубины Земли – все улетели вслед за Америкой. С ними Британия, Австралия, Новая Зеландия, Япония. Нарышкин только что сообщил президенту, что там голый океан».

В зале стало тихо. «А Израиль?! Он-то хоть с нами?!» -воскликнул внезапно повеселевший Лавров. Но по виду всхлипнувшей Захаровой понял, что и еврейское государство отчалило следом за Америкой, оставив Лаврова наедине с друзьями из ХАМАСА.

Великая растерянность повисла над страной.

В одном из поместий под Москвой плакали, обнявшись Медведев и Соловьев. «Улетели, Дима, наши виллы и виноградники», - всхлипывал Рудольфыч. «Не взяли нас - шептал Медведев, глотая слезы, - летят там в вечности, смеются над нами».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»