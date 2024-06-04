Почему контракты режима с Монголией — под угрозой 6 4.06.2024, 11:45

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Есть несколько важных деталей.

Белорусские госСМИ пишут о «крупных контрактах», по которым Монголия закупит в Беларуси технику для горно-обогатительной и сельскохозяйственной отраслей, а также машины для МЧС.

Основными плюсами сделки они заявляют соотношение цена-качество предлагаемой техники, преимущество перед конкурентами в сервисе. Но есть множество моментов, которые ставят под сомнение эти контракты, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Относительно качественной белорусская техника была до введенных санкций. В настоящее время, когда западные комплектующие заменили на российские и китайские, качество стало сомнительным. Например, автомобильная и сельхозтехника часто самовозгорается.

У обеих стран кредитов больше, чем живых денег. А самые крупные кредиторы — это РФ и Китай, с техникой которых лукашисты хотят посоревноваться. Да и Беларусь, находящаяся в шести тысячах километров от Монголии, не сможет предоставить надлежащий сервис.

В течение недели в Монголии пройдут парламентские выборы. Избиратели возмущены коррупционными скандалами и шансы на победу у правящей «Монгольской народной партии» весьма сомнительны. А сменившие их оппозиционеры не захотят сотрудничать с замаранным в войне Лукашенко, против приезда которого они выступали.