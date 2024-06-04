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ВСУ обрушили на россиян шквал огня: Рогозин бьет тревогу

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  • 4.06.2024, 11:55
  • 8,080
ВСУ обрушили на россиян шквал огня: Рогозин бьет тревогу

На Южном фронте начались перемены.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который находится в зоне боевых действий со стороны российской оккупационной армии, жалуется на ухудшение ситуации на Южном фронте для России.

В своем Telegram-канале он пишет, что дефицит боеприпасов у ВСУ закончился, поскольку украинская армия обрушивает на голову российских военных шквал снарядов, передает dialog.ua.

По его словам, ВСУ накрывают россиян огромным количеством артиллерийских ударов с кассетными боеприпасами, а также сбрасывают снаряды с дронов и охотятся за российской пехотой и бронетехникой fpv-дронами.

Более того, дороги, по которым ранее российские военные передвигались относительно безопасно, теперь находятся под огневым контролем ВСУ.

Речь идет о населенном пункте Мирное недалеко от Орехова, где украинская армия насытила фронт дронами и постоянно атакует противника.

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