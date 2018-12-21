Беларусь на пороге большого вызова 7 Валерий Карбалевич

21.12.2018, 13:58

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Валерий Карбалевич

Добро пожаловать в новую реальность.

Премьер России Дмитрий Медведев, выступая в Бресте 13 декабря, фактически предъявил Беларуси ультиматум.

Он заявил, что компенсация белорусской стороне потерь от налогового маневра в РФ возможна только при условии, что Минск согласится на дальнейшее строительство «союзного государства» согласно договору, подписанному в 1999 году. Говоря по-другому, Москва толкает Беларусь к фактическому объединению в одно государство, ликвидации белорусской государственности.

Впервые за все годы «братской интеграции» Россия использует экономический шантаж для принуждения к сдаче суверенитета Беларуси.

Сейчас все ссылаются на предложение Путина от 2002 года о присоединении Беларуси к России шестью областями. Но тогда российский президент не увязывал этот вопрос с темой экономической помощи.

Таким образом, ружье, которое 19 лет (с 1999 года) висело на стене, вдруг выстрелило. Россия решила реанимировать, казалось, давно всеми похороненный проект «союзного государства». Хочу напомнить, что «союзное государство» — это памятник той эпохи, в которой оно создавалось. Эта политико-юридическая структура предполагалась как переходная форма на пути к полному объединению двух стран. Тогда на фоне старого и больного президента России Бориса Ельцина, почти полностью потерявшего доверие российского общества, Лукашенко мечтал о кремлевском престоле и всячески пришпоривал процесс интеграции. Потом пришел Путин, и та эпоха закончилась, а «памятник» остался. И вот сейчас Россия решила его оживить.

Намеки на то, что после президентских выборов в России в белорусско-российских отношениях что-то происходит, были и раньше. Но их замечали только очень внимательные наблюдатели.

Тем не менее ультиматум, выдвинутый Медведевым в Бресте, оказался для Минска в определенном смысле неожиданным. Об этом свидетельствует и оптимистическое заявление Лукашенко в Санкт-Петербурге, когда он уверенно говорил, что вопрос о компенсации Беларуси потери от налогового маневра будет решен в течение недели, на переговорах вице-премьеров и премьер-министров двух стран. И российские официальные лица подтверждали это. Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов не только указывал на механизм компенсации, но 18 октября даже заявил, что Россия готова перечислить в бюджет Беларуси около $405 млн. И вот теперь такой облом.

И сейчас можно заметить определенную растерянность официального Минска. Об этом свидетельствует и отказ белорусской стороны подписывать анонсированное соглашение с Россией о взаимном признании виз. Якобы Беларусь «не успела завершить внутригосударственные процедуры». Это такой неуклюжий укол в ответ. Неуклюжий потому, что это соглашение выгоднее Минску. Оно снимает проблему пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран. А именно Беларусь заинтересована в большем транзите через свою территорию.

Также о растерянности свидетельствует то, что белорусские власти пытаются немного припрятать от собственного населения возникшую угрозу. БелТА не дает полного выступления Медведева в Бресте, его ультиматум фактически остался за кадром информации официального агентства. Впервые за много лет пресс-конференция Лукашенко для российских СМИ не транслировалась по радио в прямом эфире. Наиболее острые моменты полемики с Россией на пресс-конференции Лукашенко БелТА также убрало. О них мы узнали из сообщений российских СМИ.

Встает вопрос об истинных целях России. Не думаю, что Москва действительно рассчитывает принудить Беларусь к реальному объединению в одно государство. Там хорошо понимают, что это маловероятно. Скорее, это такой элегантный способ избавиться от необходимости платить «союзнику» нефтяной грант. Кремль понимает, что Минск ответит отрицательно на российское предложение, тогда руководство РФ скажет: коль так, то мы не будем платить компенсацию за налоговый маневр.

Как и следовало ожидать, Лукашенко отверг ультиматум Медведева. На пресс-конференции для российских СМИ 14 декабря он заявил: «Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию — этого не будет никогда... Шантажировать Беларусь, наклонить, стать коленом на грудь — бесполезно».

Но если внимательно анализировать выступление Лукашенко перед российскими СМИ, то важно обратить внимание, что его ответ довольно противоречив. С одной стороны, он заявляет: «суверенитет для Беларуси — это святое!» И тут же одновременно говорит: так я же не против углубления интеграции, не против дальше строить «союзное государство», не против выполнять договор 1999 года («Мы готовы с завтрашнего дня начинать эту работу по интеграции»). Я же полностью «за», но, дескать, предлагаю иной алгоритм этого процесса, нужно заходить с другой стороны, не с крыши, а с фундамента, сначала создать равные условия хозяйствования и только потом формировать единые органы власти.

А этот договор о создании «союзного государства» 1999 года, кстати, предусматривает создание союзных государственных институтов вместо национальных, принятие общей Конституции и др. Иначе говоря, суверенитет Беларуси и формирование «союзного государства» — вещи взаимоисключающие.

Но Лукашенко все еще надеется перехитрить Кремль. Главный способ выхода из такой непростой ситуации он видит в том, чтобы в очередной раз поехать к Путину и как-то обо всем договориться.

Таким образом, Беларусь на пороге большого вызова. Если Москва в очередной раз не поменяет свою позицию, то стране придется дальше жить без российского нефтяного гранта. Вполне возможно, что за этим последует и увеличение стоимости газа с 2020 года. Придется жить без российской халявы. Возможно, это и будет подлинным суверенитетом. Все это влечет за собой большие и, думаю, драматические последствия. Добро пожаловать в новую реальность.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»