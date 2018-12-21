Тысячи латвийцев бросились изучать открытые «мешки ЧК» 3 21.12.2018, 15:45

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Уже в первый день с картотекой агентов КГБ ознакомились 54 тысячи человек.

На сайте kgb.arhivi.lv, где в четверг во второй половине дня была выложена часть документов Комитета государственной безопасности (КГБ) ЛСС, к 3.00 пятницы зарегистрировались около 12 тыс. пользователей, сообщила delfi.lv представитель Латвийского национального архива Мара Спруджа.

В четверг до полуночи сайт посетили примерно 54 тыс., а сегодня до 10.30 - около 19 тыс. пользователей.

Как сообщалось, в четверг около 15.30 на сайте kgb.arhivi.lv была выложена часть документов КГБ ЛССР - так называемых «мешков ЧК».

Среди опубликованных документов - алфавитная и статистическая картотека агентов, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ ЛССР, телефонная книга сотрудников, а также описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фондов госархива.

Сегодня утром в официальном издании "Латвияс вестнесис" были опубликованы принятые на прошлой неделе поправки к правилам Кабинета министров о деятельности Латвийского национального архива. С их вступлением в силу документы КГБ могут публиковаться в интернете. Документы размещены на сайте Латвийского национального архива www.arhivi.gov.lv, адрес специального раздела - kgb.arhivi.lv.

Документы выложены в сканированном виде, поиск по ним или иная обработка не предусмотрены.

Для доступа к документам КГБ необходимо зарегистрироваться, указав имя, фамилию, персональный код или идентификационный код для иностранных граждан, указанный в их удостоверяющих личность документах, адрес электронной почты в качестве имени пользователя и пароль, а также цель использования документов КГБ.

В январе 2019 года будут опубликованы резолютивные части приговоров суда по делам о констатации факта сотрудничества с КГБ. Эти сведения носят информационный характер и не повлекут юридических последствий.

Планируется, что с 1 мая 2019 года будут доступны и другие документы КГБ. Они будут выкладываться на сайте по мере их дигитализации. Госархив обещает, что в этих документах уже будут предусмотрены возможности поиска и обработки.