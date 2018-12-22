Пожарный-рекордсмен из Бобруйска: Занимался по книжке Брюса Ли 3 22.12.2018, 15:04

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Евгений Лось

фото: bobruisk.ru

ЗОЖ от пожарного и рекордсмена Книги рекордов Гиннесса.

О том, кто такой Евгений Лось, вся Беларусь узнала в прошлом месяце, когда 28-летний пожарный-спасатель из Бобруйска установил мировой рекорд по отжиманию на брусьях и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. За минуту и с дополнительным весом в 18 кг 200 г Евгений отжался 67 раз, пишет «Вечерний Бобруйск».

фото: bobruisk.ru

Сегодняшний рекордсмен еще с детства интересовался спортом: играл во дворе с мальчишками в футбол и другие подвижные игры, какое-то время ходил в футбольную секцию. Чуть позже его отец захотел приучить сына к турникам, но не срослось: в тот момент мальчику такие упражнения не понравились.

В девять лет Женя начал отжиматься и заниматься по старой книжке актера и мастера боевых искусств Брюса Ли. А в 13 лет уже осознанно подошел к турнику.

– У меня была общая физическая подготовка и «база». Поэтому сразу начал с десяти подтягиваний, и прогресс был быстрый.

02.09.2016, Бобруйск. Детский праздник Первомайского района. Евгений Лось показывает детям, что такое воркаут

фото: bobruisk.ru

После школы Евгений поступил в механико-технологический колледж, и, как признается молодой человек, с первого курса полностью отдался занятиям. Подтягивался с собственным весом на турниках и брусьях. В 16-17 лет молодой человек делал уже сорок подтягиваний раз.

Именно в то время Евгений начинает выступать в многоборье и занимать первые места в колледже и в городских соревнованиях.

«Могу сходить в Макдональдс, но потом отрабатываю на тренировках»

– Занятия спортом – это потребность, необходимость и питание для тела. Если два дня не позанимаюсь, начинается «ломка», – признается Евгений.

Сегодня мужчина тренируется каждый день в среднем около двух часов. Четыре раза в неделю – силовая нагрузка, где Женя занимается с дополнительным весом или с весом собственного тела, а два раза – разгрузочные: в это дни он бегает или занимается плаванием. Программу тренировок Евгений составляет себе сам и периодически, чтобы мышцы не привыкали, ее видоизменяет. Сейчас Женя тренируется на работе и дома. Иногда ходит в спортзал.

13.12.2018. Прапорщик внутренней службы спасатель-пожарный ПАСЧ №1 Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Евгений Лось

фото: bobruisk.ru

– Дома у меня есть свой уголок со шведской стенкой, турником, брусьями, роликом для пресса, гирями, гантелями, то есть со всем тем спортинвентарем, который помогает комплексно развить себя. Для занятий спортом много места не надо, было бы желание заниматься. Если оно есть, то тогда можно и в комнате 4 на 4 без спортинвентаря добиться результата. А в спортзал я хожу самый обычный, где меньше пафоса.

Сегодня Евгений подтягивается в строгом стиле 50 раз, в свободном, для тренировки – 120 раз.

02.09.2016, Бобруйск. Детский праздник Первомайского района. Евгений Лось показывает детям, что такое воркаут

фото: bobruisk.ru

Молодой человек также признается, что никогда не стремился построить красивое тело, а просто всегда занимался на результат. Спортсмен не употребляет промышленный протеин и не понимает, как его может принимать человек, который заботится о своем здоровье.

По словам мужчины, в питании он себя не слишком ограничивает, хотя понимает, что «60-70 процентов внешнего вида зависит от рациона». Евгений не скрывает, что, хотя он и не приверженец жирной и жареной пищи, все же иногда может поесть в Макдональдсе или перекусить чем-то неполезным. Но потом все лишние калории отрабатывает на тренировках.

Ежедневный рацион спасателя-рекордсмена состоит из трех приемов пищи и нескольких перекусов. Самым важным для себя Женя считает завтрак и всегда старается с утра плотно поесть: например, кашу с сухофруктами, творог, вареные яйца. Через два часа может перекусить фруктами, съесть что-нибудь сладкое. На обед ест различные супы, затем устраивает еще перекус, а ужинает гречкой с курицей, салатом или какой-то другой домашней пищей. Перед сном старается не есть. Кроме того, каждый день Женя выпивает около трех литров воды.

К спиртному мужчина относится негативно – только иногда, на праздник, позволяет себе бокал красного вина. Но своя слабость у этого «железного человека» все же есть:

– Безумно люблю сладкое, особенно конфеты. Но я стараюсь есть их только до двух часов дня. И часто заменяю сухофруктами, козинаками или зефиром.

Жена Евгения, Мария, поддерживает мужа, и конфликтов по поводу питания у них не возникает.

– Мы едим вместе. Правда, она считает, что моя еда невкусная. А я привык к чаю без сахара, к отварной курице и брокколи.

«Последние разы вытягивал больше на силе воли»

На то, чтобы отправить заявку в «Книгу рекордов Гиннесса», Евгения вдохновил его друг и соратник Максим Трухановец, который дважды попадал туда с рекордами за максимальное количество подтягиваний и по количеству выходов силой на две руки.

– Я просмотрел подходящие для меня рекорды, выбрал, подготовился и сделал, – говорит Евгений.

фото: bobruisk.ru

Правда, все получилось не сразу, а с третьей попытки.

– В Минске я нашел подходящий зал для воркаута. В первый раз поехал туда 7 июля после дежурных суток и сделал 56 повторений. Готов был отправлять заявку, так как хотел приурочить рекорд к дню рождения дочери, но мне сказали, что я могу сделать больше. Через две недели поехал снова и сделал 63 повторения. Но в этот раз уже на видеозаписи увидели технические неполадки с таймером. Я уже для себя решил, что не судьба, но здесь решающую роль сыграла жена. Она сказала: «Будешь ездить, сколько понадобится!». И в третий раз все прошло успешно. За минуту сделал 67 отжиманий, была бы в запасе секунда – сделал бы еще один раз.

Евгений признается, что рекорд дался непросто: после каждого подхода, а всего их было три, мышцы горели огнем, последние разы спортсмен «вытягивал на силе воли».

Через 12 недель пришло подтверждение рекорда: по электронной почте Евгению прислали сертификат с поздравлениями. Никаких материальных бонусов для рекордсменов Книги Гиннесса не предусмотрено. Но ведь и отжимался Женя не ради денег и призов. А просто потому, что нравится.

– Это для меня как наркотик – гонка по миру, чтобы стать лучшим.

Евгений говорит, что на этом достижении останавливаться не собирается и планирует дальше участвовать в рекордах, которые ему подходят. Сегодня он ищет спонсоров или партнеров как выступающий атлет и для поддержки установления будущих рекордов.