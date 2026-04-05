Россия в ловушке: Захарова заметалась 25 5.04.2026, 14:59

34,336

Мария Захарова

В МИД РФ пожаловались на «изнурительную битву» на трех фронтах.

В МИД РФ пожаловались на «войну на три фронта».

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Всероссийском медиафоруме «ЮНКОР» в Национальном центре «Россия», сообщает Charter97.org со ссылкой на российские СМИ.

Так, российская верхушка все чаще вынуждена публично признавать, что развязанная ею полномасштабная война против Украины превратилась в стратегическую ловушку.

Например, Мария Захарова начала жаловаться на трудности, озвучив, что Россия ведет изнурительную борьбу аж на трех фронтах одновременно: на военном, экономическом и информационном.

«Мы боремся на трех фронтах. На одном фронте у нас один вооруженный конфликт, битва. На другом фронте - экономическая битва, потому что против нашей страны развернута торговая война. Еще есть и информационный фронт», - отметила «дипломат».

Эти слова прозвучали как косвенное подтверждение того, что ресурсы Москвы не безграничны. Еще бы, каждый из названных Захаровой «фронтов» является прямым следствием агрессии Кремля:

Вооруженный конфликт: оккупационные войска продолжают сжигать резервы в Украине, встречая героическое сопротивление ВСУ.

Экономическое сражение: «Торговая война», на которую жалуется дипломат, - это петля международных санкций, которая медленно, но уверенно разрушает российскую промышленность.

Информационный фронт: Кремль окончательно проиграл битву за мировую аудиторию, оказавшись в вакууме собственных фейков и пропаганды.

Подобная риторика может быть направлена на оправдание новых волн мобилизации и падения уровня жизни россиян. Очевидно, что Захарова пытается подать свою страну как «жертву», хотя именно действия РФ привели к полной международной изоляции страны.

