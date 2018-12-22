закрыть
22 декабря 2018, суббота, 20:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Митрополит раскрыт? С вице-премьером?

1
  • Maрия Епифанова, «Новая газета»
  • 22.12.2018, 18:13
  • 4,367

После вскрытия архивов Латвия публикует имена тех, кто сотрудничал с КГБ: в стране скандал.

В Латвии начали публиковать так называемые «мешки ЧК» — документы КГБ Латвийской ССР. Первая порция была опубликована 20 декабря, еще часть документов появится в открытом доступе в мае следующего года. Среди опубликованных документов — телефонная книга, протоколы заседаний, приказы, а также три картотеки агентов и внештатных сотрудников латвийского отделения КГБ.

Наибольший интерес представляют, конечно, картотеки с именами бывших агентов и сотрудников — именно вокруг них было больше всего споров: публиковать или нет. Сейчас в открытом доступе выложены карточки более 10 тысяч бывших агентов и 75 внештатных сотрудников. Документы составлены на русском языке и по большей части написаны от руки.

Что делать с архивом КГБ, оставшимся после распада Советского Союза, не могли решить 25 лет. Пока в 2015 году не создали специальную комиссию для изучения этих самых «мешков ЧК» и подготовки их к публикации. Многие тогда выступили против публикации.

Во-первых, по словам противников публикации, «рассекречивание» бывших агентов все равно получается неполным. Значительная часть архивов после распада СССР уехала в Москву, так что латвийские историки имеют дело с тем, что осталось. Получается несправедливо: кому-то повезло, и его карточка пылится в архивах в Москве, а кому-то не очень — и его имя с сегодняшнего дня опубликовано на сайте Национального архива.

Во-вторых, это как-никак публикация персональных данных. Некоторые, ознакомившись с карточками, уже обратили внимание: рядом с именем указан, например, домашний адрес. Понятно, что тридцатилетней давности, а то и больше, но некоторые с тех пор не переезжали и вряд ли будут обрадованы.

В-третьих, в Латвии люстрация хоть и не проводилась, но существуют законодательные ограничения для бывших «агентов»: они и так не могут занимать большую часть выборных политических постов, следить за этим — задача Бюро по защите Конституции. То есть, конечно, может и повезти (хотя бы по уже упомянутой причине частично утерянных архивов), но риск разоблачения над «агентом», ставшим политиком, всегда будет висеть. А разоблачение в таком случае означает отставку с позором. Понятно, почему в Латвии, где период советской власти воспринимается как оккупация, бывших сотрудников КГБ не пускают во власть. Ну а если бывший агент стал продавцом в магазине, таксистом или вообще давно живет на пенсии? Противники рассекречивания призывали не давить на больное и не ворошить дела давно минувших дней.

А главное, говорят противники публикации, сами по себе карточки ни о чем не говорят: сотрудники КГБ могли подтасовать какую-то информацию. Еще одна проблема — в картотеке встречаются и имена кандидатов для вербовки, а были они впоследствии завербованы или нет — неизвестно.

Главный аргумент сторонников публикации — страна должна знать своих «героев». К тому же, данные о работе КГБ представляют научный интерес — например, для историков.

Когда стало понятно, что публикация «мешков» — дело неизбежное, пошла волна каминг-аутов. Так, в прошлом году в сотрудничестве с КГБ признался латвийский поэт, сын автора гимна Латвийской ССР Янис Рокпелнис. В интервью Латвийскому радио он рассказал, что работал осведомителем: до середины 80-х раз в месяц встречался со своим куратором из КГБ на специальной квартире, потом встречи прекратились. Задачей Рокпелниса, по его словам, было сообщать о настроениях творческой интеллигенции. Чтобы информации было как можно меньше, Рокпелнис оборвал отношения со многими близкими друзьями-поэтами, антисоветски настроенными.

По словам Рокпелниса, признаться его вынудило «невыносимое чувство вины». «Всякие профессии можно оправдать, стукача же оправдать невозможно, никакого, включая меня. Это ужасная профессия», — заявил он в интервью журналисту радио.

Карточка агента «священника Александра Кудряшова». Человек с таким именем, отчеством и фамилией и этого года рождения сейчас занимает пост митрополита всея Латвии Александра. Но доказать наличие связи с КГБ еще должен латвийский суд
Фото: Getty

В открытых «мешках ЧК» уже нашли фамилии многих политиков, общественных деятелей и деятелей культуры. Важная ремарка: по закону, их, в отличие от Рокпелниса, нельзя автоматически зачислить в агенты КГБ — наличие этой связи должен доказать суд. Особенно это важно в случае с людьми, занимающими выборные должности. Так, в опубликованной картотеке оказалось имя депутата сейма Игоря Пименова от оппозиционной партии «Согласие». Согласно карточке, он работал с 1978 года под псевдонимом Кривичев. Пименов заявил, что ранее в суде уже доказал, что не был информатором спецслужб. Экс-депутат сейма Ромуальд Ражукс, обнаружив себя в картотеке в категории «кандидат на вербовку», по его словам, удивился: с ним никто из КГБ никогда на связь не выходил. Есть в картотеке и имя бывшего мэра Даугавпилса (второго по величине города Латвии) Рихарда Эйгимса, который якобы работал под псевдонимом Эдгарс. Такие подозрения в отношения Эйгимса всплывали и раньше: но тогда он смог доказать в суде, что не сотрудничал с КГБ, и остался в кресле мэра. Впрочем, сейчас Эйгимс все равно смещен в поста по подозрению в получении взятки.

Также в картотеке нашли имя бывшего премьер-министра Латвии Ивара Годманиса, бывшего президента Валдиса Затлерса, митрополита всея Латвии Александра, кинорежиссера Дзинтру Геку.

Впрочем, больший интерес будут представлять данные, публикация которых запланирована на май: это личные дела агентов, оперативные дела и ряд документов, дающих более полное представление о работе КГБ в Латвии. Правда, они не будут выложены в открытый доступ. Ознакомиться с ними можно будет лишь историкам, юристам и журналистам, подав специальную заявку.

Латвия — не единственная страна, опубликовавшая имена бывших сотрудников КГБ. В течение пяти лет свои «мешки ЧК» раскрывала Литва. Были опубликованы имена более полутора тысяч бывших сотрудников КГБ. В последнюю партию имен, опубликованную в начале этого года, попали известный литовский актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис.

Мария Епифанова, «Новая газета»


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип