Митрополит раскрыт? С вице-премьером? 1 Maрия Епифанова, «Новая газета»

22.12.2018, 18:13

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После вскрытия архивов Латвия публикует имена тех, кто сотрудничал с КГБ: в стране скандал.

В Латвии начали публиковать так называемые «мешки ЧК» — документы КГБ Латвийской ССР. Первая порция была опубликована 20 декабря, еще часть документов появится в открытом доступе в мае следующего года. Среди опубликованных документов — телефонная книга, протоколы заседаний, приказы, а также три картотеки агентов и внештатных сотрудников латвийского отделения КГБ.

Наибольший интерес представляют, конечно, картотеки с именами бывших агентов и сотрудников — именно вокруг них было больше всего споров: публиковать или нет. Сейчас в открытом доступе выложены карточки более 10 тысяч бывших агентов и 75 внештатных сотрудников. Документы составлены на русском языке и по большей части написаны от руки.

Что делать с архивом КГБ, оставшимся после распада Советского Союза, не могли решить 25 лет. Пока в 2015 году не создали специальную комиссию для изучения этих самых «мешков ЧК» и подготовки их к публикации. Многие тогда выступили против публикации.

Во-первых, по словам противников публикации, «рассекречивание» бывших агентов все равно получается неполным. Значительная часть архивов после распада СССР уехала в Москву, так что латвийские историки имеют дело с тем, что осталось. Получается несправедливо: кому-то повезло, и его карточка пылится в архивах в Москве, а кому-то не очень — и его имя с сегодняшнего дня опубликовано на сайте Национального архива.

Во-вторых, это как-никак публикация персональных данных. Некоторые, ознакомившись с карточками, уже обратили внимание: рядом с именем указан, например, домашний адрес. Понятно, что тридцатилетней давности, а то и больше, но некоторые с тех пор не переезжали и вряд ли будут обрадованы.

В-третьих, в Латвии люстрация хоть и не проводилась, но существуют законодательные ограничения для бывших «агентов»: они и так не могут занимать большую часть выборных политических постов, следить за этим — задача Бюро по защите Конституции. То есть, конечно, может и повезти (хотя бы по уже упомянутой причине частично утерянных архивов), но риск разоблачения над «агентом», ставшим политиком, всегда будет висеть. А разоблачение в таком случае означает отставку с позором. Понятно, почему в Латвии, где период советской власти воспринимается как оккупация, бывших сотрудников КГБ не пускают во власть. Ну а если бывший агент стал продавцом в магазине, таксистом или вообще давно живет на пенсии? Противники рассекречивания призывали не давить на больное и не ворошить дела давно минувших дней.

А главное, говорят противники публикации, сами по себе карточки ни о чем не говорят: сотрудники КГБ могли подтасовать какую-то информацию. Еще одна проблема — в картотеке встречаются и имена кандидатов для вербовки, а были они впоследствии завербованы или нет — неизвестно.

Главный аргумент сторонников публикации — страна должна знать своих «героев». К тому же, данные о работе КГБ представляют научный интерес — например, для историков.

Когда стало понятно, что публикация «мешков» — дело неизбежное, пошла волна каминг-аутов. Так, в прошлом году в сотрудничестве с КГБ признался латвийский поэт, сын автора гимна Латвийской ССР Янис Рокпелнис. В интервью Латвийскому радио он рассказал, что работал осведомителем: до середины 80-х раз в месяц встречался со своим куратором из КГБ на специальной квартире, потом встречи прекратились. Задачей Рокпелниса, по его словам, было сообщать о настроениях творческой интеллигенции. Чтобы информации было как можно меньше, Рокпелнис оборвал отношения со многими близкими друзьями-поэтами, антисоветски настроенными.

По словам Рокпелниса, признаться его вынудило «невыносимое чувство вины». «Всякие профессии можно оправдать, стукача же оправдать невозможно, никакого, включая меня. Это ужасная профессия», — заявил он в интервью журналисту радио.

Карточка агента «священника Александра Кудряшова». Человек с таким именем, отчеством и фамилией и этого года рождения сейчас занимает пост митрополита всея Латвии Александра. Но доказать наличие связи с КГБ еще должен латвийский суд

Фото: Getty

В открытых «мешках ЧК» уже нашли фамилии многих политиков, общественных деятелей и деятелей культуры. Важная ремарка: по закону, их, в отличие от Рокпелниса, нельзя автоматически зачислить в агенты КГБ — наличие этой связи должен доказать суд. Особенно это важно в случае с людьми, занимающими выборные должности. Так, в опубликованной картотеке оказалось имя депутата сейма Игоря Пименова от оппозиционной партии «Согласие». Согласно карточке, он работал с 1978 года под псевдонимом Кривичев. Пименов заявил, что ранее в суде уже доказал, что не был информатором спецслужб. Экс-депутат сейма Ромуальд Ражукс, обнаружив себя в картотеке в категории «кандидат на вербовку», по его словам, удивился: с ним никто из КГБ никогда на связь не выходил. Есть в картотеке и имя бывшего мэра Даугавпилса (второго по величине города Латвии) Рихарда Эйгимса, который якобы работал под псевдонимом Эдгарс. Такие подозрения в отношения Эйгимса всплывали и раньше: но тогда он смог доказать в суде, что не сотрудничал с КГБ, и остался в кресле мэра. Впрочем, сейчас Эйгимс все равно смещен в поста по подозрению в получении взятки.

Также в картотеке нашли имя бывшего премьер-министра Латвии Ивара Годманиса, бывшего президента Валдиса Затлерса, митрополита всея Латвии Александра, кинорежиссера Дзинтру Геку.

Впрочем, больший интерес будут представлять данные, публикация которых запланирована на май: это личные дела агентов, оперативные дела и ряд документов, дающих более полное представление о работе КГБ в Латвии. Правда, они не будут выложены в открытый доступ. Ознакомиться с ними можно будет лишь историкам, юристам и журналистам, подав специальную заявку.

Латвия — не единственная страна, опубликовавшая имена бывших сотрудников КГБ. В течение пяти лет свои «мешки ЧК» раскрывала Литва. Были опубликованы имена более полутора тысяч бывших сотрудников КГБ. В последнюю партию имен, опубликованную в начале этого года, попали известный литовский актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис.

Мария Епифанова, «Новая газета»