Генассамблея ООН осудила Россию в новой резолюции по Крыму 23.12.2018, 11:20

Документ поддержали 65 стран.

Генассамблея ООН большинством голосов приняла украинский проект резолюции по аннексированному Крыму. Документ, осуждающий нарушения прав человека на полуострове, поддержали 65 стран. Против него выступили 27 держав. 70 государств воздержались. В поддержку Киева выступили его традиционные союзники – США, европейские страны и их партнеры.

В документе, который называется "Ситуация с правами человека в АР Крым и городе Севастополь, Украина", поименно упоминаются удерживаемые Россией Олег Сенцов, Владимир Балух и Эмир-Усеин Куку, передает Укринформ. Украинские власти и западные страны признают их политзаключенными.

Основное внимание в резолюции уделено украинским политзаключенным, преследованию украинских и крымскотатарских активистов в Крыму, их пыткам и незаконному заключению, "выбиванию" показаний, исчезновению местных жителей, внесудебным убийствам, преследованиям религиозных меньшинств, а также ограничению свободы совести и свободы слова. Резолюция указывает, что Россия не выполнила требования предыдущих двух аналогичных документов, а ситуация с тех пор ухудшилась.

Авторами проекта выступили более 30 стран, в том числе США, Австралия, Исландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Чехия и другие.

Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму. В 2016 и 2017 годах 70 стран голосовали за резолюцию, 26 выступали против, а 77 и 76 стран воздерживались.