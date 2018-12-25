Рефат Чубаров: Я видел, как в церквях хранилось оружие, которое затем получали люди из России 11 25.12.2018, 9:32

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Оружие в крымских церквях УПЦ Московского патриархата получали оккупанты в первые дни российского вторжения.

Во время аннексии Крыма находящиеся на полуострове священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) помогали российским оккупантам. Об этом 24 декабря сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью телеканалу "Прямий".

Об этом он сказал, комментируя создание в Украине единой православной церкви.

"Мы наконец становимся независимым государством. Вопрос поместной православной церкви – это действительно вопрос стержневой той основы украинской независимости. Я бы, возможно, так еще горячо не говорил, если бы я в Крыму не видел, как в церквях УПЦ Московского патриархата в первые дни российского вторжения хранилось оружие, туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края [России]. Они там переодевались в форму, и там они получали оружие. Это говорит о том, что к тому моменту церковь православная, которая находилась на территории Украины, получала прямые указания из Москвы", – заявил Чубаров.

Он подчеркнул, что ни одна религия, на которую имеют право украинцы, не должна получать указания другого государства.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.