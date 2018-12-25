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Лукашенко торгуется накануне вызова на ковер к Путину

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  • 25.12.2018, 11:07
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Накануне встречи с правителем РФ диктатор отметил, что в Москве уже не воспринимают отношения двух стран как братские.

Александр Лукашенко предложил не называть Россию братским государством, так как отношения двух стран стали восприниматься по-другому. Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой, передает РБК.

На совещании Лукашенко отметил, что Россия является ключевым внешним партнером для Беларуси.

«Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается, — сказал диктатор. — Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами».

«И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются», — отметил Лукашенко.

Он также заявил, что Россия отвергла все предложения Беларуси насчет цен на газ и компенсации за налоговый маневр. По словам Лукашенко, на предстоящих переговорах в Москве стороны должны ответить «на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году».

25 декабря Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. Как заявили в Кремле, темами встречи станут двусторонние отношения.

Минск пытается получить от Москвы компенсацию за налоговый маневр в нефтяной сфере: власти Беларуси заявляли о суммах более $300 млн. Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов утверждает, что Кремль никаких обещаний Беларуси не давал.


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