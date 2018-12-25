Видеофакт: Массовое ДТП в Бресте 4 25.12.2018, 17:28

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На Березовском мосту столкнулись 11 авто.

На Березовском мосту в Бресте вечером случилось массовое ДТП. Автор видео, который снял его на месте происшествия, уверяет, что в аварию попали 11 автомобилей.

Как пишет "Виртуальный Брест", в понедельник температура воздуха в городе постепенно опускалась от +1 до -2, при этом постоянно шел снег. В результате на дорогах образовалась гололедица. Она и стала причиной массового ДТП на мосту.

По словам очевидца аварии, сначала столкнулись две пары машин с одной стороны моста. А потом с другой стороны моста образовался "паровоз" из еще пяти автомобилей.