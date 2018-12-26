закрыть
26 декабря 2018, среда, 10:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Подыграл Навальному

  • Telegram-канал СерпомПо
  • 26.12.2018, 10:19

Спасибо, Клишас!

С такими помощниками, как «сенатор» Клишас, власти и врагов не нужно. Сами, своими руками, наденут себе на шею веревку и бодро крикнут вниз: «Кончай!».

Навальный ославил Клишаса на всю страну, показал его огромные богатства, объявил, что они сомнительного происхождения. Сделал это для людей, у которых 5 лет подряд снижается уровень жизни. Объяснил им про Клишаса из Совета Федерации, который голосовал и за пенсионное ограбление имени Путина, и за рост НДС.

И что же в ответ «сенатор» Клишас?

Вместо того, чтобы ограничиться сухим комментарием, что у него «все по закону», он решил, специально для большинства россиян — обедневших, не имеющих перспектив людей, объяснить, кто здесь хозяин жизни. Клишас пошел крыть тузами:

«У меня много чего есть из того, о чем пишет Навальный, и даже больше намного».

И добавил, что часов за десятки миллионов рублей у него 32 штуки.

Молодец. Подыграл Навальному во всем – помог ему объяснить людям еще раз, что власть, в которой Клишас служит под лай своих собак, – мутная, наглая и тупая.

Клишас пояснил, что налоги со всего заплатил. Но народ – не налоговый инспектор, и его претензии к власти совсем не в том, что кто-то из чиновников не заплатил налоги.

Претензия в другом – в том, что вся власть сверху донизу десятилетиями занята обогащением. А какими законами она это обставила, напринимала их для себя и сколько скинула для прикрытия в бюджет – вопрос неинтересный.

Поучился бы, Клишас у Путина. Того тоже обвиняли в том, что носит шикарные часы, показывали фото. Но Путин, отчего-то, не стал говорить, что у него этих «турбийонов» много. Он промолчал. Потому что хитрый.

Поэтому не сделать «сенатору» Клишасу дальше карьеру. Как он этого хочет. Теперь он токсичный. Так и будет, словно Ноздрев, псов растить в своих дворцах, скрещивать их с шуваловскими корги. Пока не придут и не возьмут под белы руки в «турбийонах» свои же — в назидание другим.

Telegram-канал СерпомПо


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип