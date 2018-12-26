Подыграл Навальному Telegram-канал СерпомПо

26.12.2018, 10:19

Спасибо, Клишас!

С такими помощниками, как «сенатор» Клишас, власти и врагов не нужно. Сами, своими руками, наденут себе на шею веревку и бодро крикнут вниз: «Кончай!».

Навальный ославил Клишаса на всю страну, показал его огромные богатства, объявил, что они сомнительного происхождения. Сделал это для людей, у которых 5 лет подряд снижается уровень жизни. Объяснил им про Клишаса из Совета Федерации, который голосовал и за пенсионное ограбление имени Путина, и за рост НДС.

И что же в ответ «сенатор» Клишас?

Вместо того, чтобы ограничиться сухим комментарием, что у него «все по закону», он решил, специально для большинства россиян — обедневших, не имеющих перспектив людей, объяснить, кто здесь хозяин жизни. Клишас пошел крыть тузами:

«У меня много чего есть из того, о чем пишет Навальный, и даже больше намного».

И добавил, что часов за десятки миллионов рублей у него 32 штуки.

Молодец. Подыграл Навальному во всем – помог ему объяснить людям еще раз, что власть, в которой Клишас служит под лай своих собак, – мутная, наглая и тупая.

Клишас пояснил, что налоги со всего заплатил. Но народ – не налоговый инспектор, и его претензии к власти совсем не в том, что кто-то из чиновников не заплатил налоги.

Претензия в другом – в том, что вся власть сверху донизу десятилетиями занята обогащением. А какими законами она это обставила, напринимала их для себя и сколько скинула для прикрытия в бюджет – вопрос неинтересный.

Поучился бы, Клишас у Путина. Того тоже обвиняли в том, что носит шикарные часы, показывали фото. Но Путин, отчего-то, не стал говорить, что у него этих «турбийонов» много. Он промолчал. Потому что хитрый.

Поэтому не сделать «сенатору» Клишасу дальше карьеру. Как он этого хочет. Теперь он токсичный. Так и будет, словно Ноздрев, псов растить в своих дворцах, скрещивать их с шуваловскими корги. Пока не придут и не возьмут под белы руки в «турбийонах» свои же — в назидание другим.

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